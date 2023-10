„Be Your Own Hero“

„Be Your Own Hero“ Gifhorner legt 10.000 Kilometer mit dem Tretroller zurück

Be Your Own Hero ist ein regionaler gemeinnütziger Verein, der sich für Kinder und Jugendliche in Südafrika engagiert. „Wir versuchen die Welt aus unserer Region heraus positiv zu bewegen. In nur 20 Jahren hat es der Verein zum Beispiel geschafft, ein funktionierendes Öko-System für junge Menschen in einem der ärmsten Teilen Südafrikas aufzubauen“, berichtet Vorstandsvorsitzender Joachim Franz.

Der Extremsportler hat am Anfang des Jahres die Mission „Roll for a Mission“ ausgerufen. Im Zuge dessen hat er in der Zeit zwischen Januar und September in 42 Etappen ungefähr 10.000 Kilometer quer durch Deutschland mit dem Tretroller zurückgelegt.

Mit dieser Aktion möchten Franz und Be Your Own Hero auf das Engagement des Vereins aufmerksam machen, Menschen als Paten und Patinnen und Mitarbeitende gewinnen und die Popularität des Vereins über die Grenzen der Region hinaus vergrößern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Joachim Franz berichtet im Rittersaal über „Roll for a Mission“

Über seine Erfahrungen währen „Roll for a Mission“ und die Ziele des gemeinnützigen Vereins berichtet Joachim Franz am Donnerstag, 26. Oktober, um 18 Uhr im Rittersaal des Gifhorner Schlosses (Schlossplatz 1). Gastgeber ist Landrat Tobias Heilmann, der auch als Schirmherr die Mission begleitete.

Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei. Nach dem Bericht von Joachim Franz besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage www.beyourownhero-ev.de/roll-for-a-mission/.

