Isenbüttels Brandmeister startet mit 66.000-Euro-Renner durch

Von Daniela Burucker

Großer Bahnhof für ein schnittiges Gefährt mit viel Ausrüstung an Bord. Mit einer zackig-kurzen Schlüsselübergabe vor dem Isenbütteler Rathaus wurde das neue Kommandofahrzeug der Samtgemeinde im Beisein zahlreicher Gäste offiziell in den Dienst gestellt und an Gemeindebrandmeister Björn Kölsch übergeben.

Gut Ding will Weile haben. Das gilt ab und an auch beim Fahrzeugkauf. Nicht zuletzt beim knapp 66.000 Euro teuren VW Tiguan, der von der Samtgemeinde bereits vor eineinhalb Jahren als Nachfolger des 2009 in Dienst gestellten „Kommando-Caddys“ geordert wurde. Seit Anfang Juli dieses Jahres hat Kölsch die Zündschlüssel bereits in der Tasche und rollt seither mit dem in Allenbüttel stationierten Fahrzeug in Sachen Brandschutz kreuz und quer durch die Samtgemeinde.

Den bisherigen Kommandowagen nutzt jetzt der Gerätewart

Damit die Politik das zusätzliche Gefährt im Feuerwehr-Fuhrpark in Augenschein nehmen konnte, war im Anschluss an die Sitzung des Feuerschutzausschusses eine symbolische Übergabe angesetzt. Dabei kreiste für die Kameras ein goldener Autoschlüssel in Größe XXL durch mehrere Hände. „Wir freuen uns, dem Gemeindebrandmeister heute offiziell das neue Fahrzeug übergeben zu können, damit dieser seine wichtigen Aufgaben optimal wahrnehmen kann“, sagte Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus.

Das Basisfahrzeug war durch den Einbau einer Funkausrüstung sowie optischer und akustischer Signalanlage für diese Zwecke nachgerüstet worden. Die Ersatzbeschaffung war notwendig, weil für solche offiziellen Kleinfahrzeuge eine Altersgrenze von 15 Jahren gilt. Statt es auszumustern, bleibt das gut erhaltene bisherige Kommandofahrzeug als Dienstwagen des hauptamtlichen Gerätewarts im Einsatz.

