Hankensbüttel: Otterzentrum hofft auf viele „Walddetektive“

Hankensbüttel Das Otterzentrum bietet am 27. Oktober die Ferienaktion „Walddetektive an“. Alle Kinder im Alter zwischen 7 und 12 können mitmachen.

Die erlebnisreiche Ferienaktion „Walddetektive“ findet am Freitag, 27. Oktober, von 10 bis 16 Uhr im Otterzentrum statt. Alle jungen Walddetektive und -detektivinnen im Alter von sieben bis zehn Jahren sind eingeladen, mitzumachen, heißt es in einer Pressemitteilung der Aktion Fischotterschutz.

Wie richtige Detektive erforschen die Kinder und Jugendlichen den Wald als bedeutenden Lebensraum und erkunden seine unschätzbare Funktion als Klimaregulator. Dabei werden die Hauptbaumarten bestimmt und die daran gebundenen Tierarten thematisiert. Das Phänomen des Laubfalls im Herbst führt zum Beispiel zu der Frage, warum das Laub nicht meterhoch im Wald herumliegt? Die eigenständige Untersuchung der Laubstreu und die Bestimmung der Bodentiere des Waldbodens bringt die Antwort und führt zum Prinzip des Recyclings.

Ein Pfotenabdruck aus Gips kann als Erinnerung mitgenommen werden

Im Rahmen eines Spiels sortieren die Kinder Pflanzen und Tiere in die Stockwerke des Waldes ein und erkennen die Bedeutung der biologischen Vielfalt. Lustige Naturerlebnisspiele sorgen für viel Abwechslung, beispielsweise wird bei der Fotosyntheserallye deutlich, wie Holz entsteht. Beim Besuch der Schaufütterungen von Baummarder und Dachs zeigen die tierischen Waldbewohner ihre faszinierenden Fähigkeiten. Zum Abschluss des Programms stellen die Kinder einen Pfotenabdruck selber aus Gips her, den sie mit nach Hause nehmen dürfen. Dafür drücken sie die Spur ihres Lieblingstieres mit dem Spurenstempel in eine mit Sand gefüllte Schale und gießen diese mit Gips aus.

Die Teilnahme an dem Ferienabenteuer kostet 22 Euro pro Kind (Rabatt für Mitglieder), inklusive Eintritt, Betreuung, Mittagessen und Material. Die Anmeldung ist bis 25. Oktober unter (05832) 980820 oder gruppen@otterzentrum.de möglich.

