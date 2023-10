Stillstand bei Straßennamen mit Nazi-Anhängern in Gifhorns Elite

Ehrt Gifhorn durch Straßennamen Personen, die mit dem Nazi-Regime verstrickt waren? Eine vor vier Jahren intensiv geführte Aufklärungsdebatte ist mit einem Ratsbeschluss von Oktober 2020 eingeschlafen: „Alle Straßennamen, die in der Stadt Gifhorn heute bestehen, bleiben zunächst erhalten.“ Seitdem hält das Rathaus bei dem heiklen Thema still.

So wurde Geschichsforscher Professor Grieger ausgebremst

Stadt-Sprecherin Annette Siemer bestätigte auf Anfrage, dass die Quellenarbeit der Stadt praktisch zum Erliegen gekommen ist: „Nach dem Ratsbeschluss fand im November ein Gespräch mit dem von der Stadt Gifhorn beauftragten Historiker Prof. Dr. Manfred Grieger statt, in dem wir übereinkamen, die weitere fachwissenschaftliche Erforschung der Biografien der Gifhorner Persönlichkeiten, die mindestens Mitglied in der NSDAP waren und nach denen eine Straße in Gifhorn benannt worden ist, erst einmal auszusetzen. Dies betrifft auch Personen, die weitere Ehrungen außer Straßennamen erhalten haben.“ Grieger gilt als die Kapazität bei der Aufarbeitung der jüngeren deutschen Geschichte.

Als Begründung für das Forschungs-Aus führt die Stadt finanzielle und personelle Argumente an: „Die genaue Erforschung der Biografien von vermutlich mehr als 100 lokalen Persönlichkeiten mit einer Ehrung der Stadt Gifhorn, die Mitglied der NSDAP waren oder für den NS-Staat gearbeitet haben, ist sehr aufwändig, langwierig und zeitintensiv und damit auch mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden. Hinzu kam, dass durch die Corona-Pandemie viele der großen Archive über zwei Jahren nicht oder sehr eingeschränkt zugänglich waren. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass unter den lokalen Persönlichkeiten keine Kriegsverbrecher im Sinne der Nürnberger Prozesse ermittelt werden können.“

Ist die historische Verantwortung der Gifhorner Elite vernachlässigbar?

Das Ausmaß der historischen Verantwortung der umstrittenen Gifhorner Elite wäre nach dieser Lesart vernachlässigbar. Aber ist es das wirklich? Jörg Prilop, der sich mit dem Bündnis Bunt statt Braun für die Aufarbeitung der NS-Zeit in Gifhorn einsetzt, sieht das ganz anders und hat eine Liste von zehn Straßennamen erstellt, die aus seiner Sicht vordringlich geändert oder zumindest mit einer historischen Einordnung, gewissermaßen einem Warnhinweis, versehen werden müssten: „Wegbereiter, Profiteure, Täter und Propagandisten des Nationalsozialismus“ dürften auf Gifhorner Straßenschildern keinen Platz haben, so Prilop.

Die Liste der belasteten Namen ist lokal klangvoll, aber historisch zwiespältig bis berüchtigt: Carl Diem, Paul von Hindenburg, Ulrich Roshop, Ludwig Kratz, Wilhelm Thomas, Herbert Trautmann, Ferdinand Porsche, Gerhard Fieseler, August Horch und Ferdinand Sauerbruch.

Lob für neue Straßen mit echten Vorbildern: Mütter des Grundgesetzes

Er sieht zudem einen Widerspruch darin, mit dem Stolperstein-Projekt die Aufarbeitung der hiesigen Opfergeschichten nachzuholen, aber über die historische Einordnung der Täterbiografien hinwegzusehen. Positiv bewertet Prilop auch, dass die Stadt mit der Widmung neuer Straßen sensibler vorgeht. So ist in Johann „Rukeli“ Trollmanns Heimatdorf Wilsche eine neue Wohnstraße nach dem von den Nazis gedemütigten und ermordeten Boxmeister benannt. Im Baugebiet Hohes Feld rufen die Straßennamen die Mütter der Grundgesetzes in Erinnerung: Elisabeth Selber, Frieda Nadig, Helene Weber und Helene Wessel waren maßgeblich daran beteiligt, 1949 die Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Grundgesetz zu verankern.

Alle Seiten erkennen Gesprächsbedarf und Handlungsdruck

Doch das ändere nichts daran, geschichtlich fragewürdige Straßennamen zu tilgen. Prilop: „Straßennamen sind öffentliche Würdigungen und ein sichtbarer Ausdruck des Geschichtsbewusstseins einer Stadt.“ Andere Städte positionierten sich weitaus eindeutiger als Gifhorn, argumentiert Prilop. So habe Darmstadt seine Hindenburgstraße umbenannt, Lüneburg arbeite daran.

Das Bündnis Bunt statt Braun unternimmt einen neuen Anlauf: Sprecher Martin Wrasmann soll als Emissär des Arbeitskreises Stolpersteine das Gespräch mit der Mehrheitsgruppe von CDU und SPD im Rat der Stadt suchen. „Dabei geht es auch um die Erinnerungskultur der Stadt“, betont Prilop.

Grundsätzlich sieht das Rathaus das wohl auch ein. Stadt-Sprecherin Siemer schreibt jedenfalls: „Die Aufarbeitung der jüngeren Geschichte Gifhorns bleibt für die Stadt ein vordringliches Thema, an dem mit großer Sorgfalt weitergearbeitet werden muss. In welcher Form die weiteren Untersuchungen fortführt werden sollen, soll mit der Politik abgestimmt werden.“

Die Liste der zehn am engsten verstrickten NS-Anhänger im Gifhorner Straßenverzeichnis

Jörg Prilop vom Gifhorner Bündnis Bunt statt Braun hat diese Liste der am engsten mit den NS-Greueln verstrickten Persönlichkeiten unter der Gifhorner Elite der Nachkriegszeit zusammengestellt.

Carl Diem: Der Cheforganisator der Olympischen Spiele von 1936 war schon in der Weimarer Republik antidemokratisch eingestellt, hat sich oft antisemitisch geäußert Diem rief noch am 18. März 1945 in einer Durchhalterede junge Menschen zum „Endkampf für Führer, Volk und Vaterland“ auf. Der Krieg war für Diem der „vornehmste und ursprünglichste Sport“. Bunt statt Braun schlägt vor, die Carl-Diem-Straße in Gretel-Bergmann-Straße umzubenennen. Die jüdische Hochspringerin wurde von den Olympischen Spielen 1936 ausgeschlossen. Später wurde sie in den USA dreimalige Hochsprungmeisterin. Prilop sieht in der Carl-Diem-Straße auch keine organisatorischen Probleme. Es gebe dort nur eine Privatadresse, deren Bewohner seine Anschrift ändern müsste.

Paul von Hindenburg: Mit dem Generalfeldmarschall ist die Dolchstoßlegende verbunden. Als Reichspräsident ernannte Hindenburg 1933 Hitler zum Reichsbanzler. Er tolerierte den Weg der Nazis zur Einparteiendiktatur, indem er deren Gesetze und Verordnungen unterzeichnete. Das Bündnis empfiehlt, die zentrale Gifhorner Straße nach dem ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann zu benennen. Prilop: „Der Christ, Jurist, Entspannungspolitiker, Antimilitarist und Bundesjustizminister (1966-1969) war das genaue Gegenteil von Hindenburg.“

Ulrich Roshop: Der Gifhorner Stadtschulrat wurde 1970 nach seiner Pensionierung zum Stadtarchivar ernannt. Roshop trat bereits am 1. Februar 1931 der NSDAP bei und war in Hameln als NSDAP-Kreisschulungsleiter für rassepolitische Schulungen verantwortlich. Bunt statt Braun schlägt vor, die Straße in Fritz-Bauer-Straße umzubenennen. Bauer war von 1956 bis 1968 Generalstaatsanwalt in Hessen. Ihm ist maßgeblich die positive Neubewertung der Widerstandskämpfer des 2. Juli 1944 zuzuschreiben.

Ludwig Kratz: Gifhorner Bürgermeister von 1925 bis 1946. Er trat am 1. Mai 1937 der NSDAP bei, bekannte sich aber schon im Mai 1933 „freudig zum Führer und Volkskanzler Adolf Hitler“ und war für die Übergriffe gegen die Gifhorner Jüdinnen und Juden mit verantwortlich. Prilop: „Wir könnten uns vorstellen, diese Straße nach Karl Bürmann, einem historisch wichtigen Gifhorner Sozialdemokraten, zu benennen.“

Wilhelm Thomas: Bis 1933 Sozialdemokrat, ab dem 1. Mai 1937 NSDAP-Mitglied, ab 1945 Gifhorner Polizeichef und danach Landrat. Thomas war von 1956 bis 1961 einziger SPD-Bürgermeister von Gifhorn, allerdings nur mit Hilfe der Ratsfraktion des ehemaligen SA-Chefs und NSDAP-Reichstagsabgeordneten Wilhelm Schepmann, die ihm zur Mehrheit verhalf. Schepmann wurde gleich 1956 Stellvertreter des Bürgermeisters.

Herbert Trautmann: Der langjährige Gifhorner CDU-Bürgermeister, nach dem in der Südstadt ein Platz benannt worden ist, ließ sich 1961 ebenfalls durch die BHE-Fraktion Wilhelm Schepmanns zum Bürgermeister wählen, was mit der Schlagzeile „SA marschiert“ zu einem Beitrag des Magazins „Der Spiegel“ über Gifhorn führte. Prilop: „Wichtiger jedoch ist aus meiner Sicht, dass Trautmann schon am 1. April 1934 der NSDAP beitrat und sich für deren Mitgliederkartei eigens in SA-Uniform ablichten ließ. Gifhorns „Königsmacher“ Schepmann wurde 1961 auch Trautmanns Stellvertreter, musste dann aber noch im selben Jahr zurücktreten.

Der Westfale Schepmann war im „Dritten Reich“ Polizeipräsident von Dortmund, NSDAP-Reichstagsabgeordneter und auch der vierte und damit letzte SA-Chef. Schepmann schlich sich nach Kriegsende unter dem Namen Schuhmacher in Gifhorn ein, wurde aber von der britischen Besatzungsjustiz verurteilt und kam nach seiner Freilassung mit seinem Klarnamen wieder nach Gifhorn. Er wurde als Westfale örtlicher Vorsitzender des „Bundes der Heimatvertriebenen und Entrechteten“ (BHE) und deren Fraktionsvorsitzender im Stadtrat sowie Kreistagsabgeordneter. Als Mehrheitsbeschaffer für SPD und CDU wurde Schepmann 1956 und 1961 Erster Beigeordneter und damit Vertreter des Bürgermeisters.

Ferdinand Porsche: NSDAP-Mitglied seit dem 8. Oktober 1937. Während des Krieges wurde Porsche zum „Pionier“ der KZ-Häftlingsarbeit in der Rüstungsproduktion. Anfang 1942 bestellte er persönlich KZ-Häftlinge zum Bau einer neuen Gießerei im Volkswagenwerk bei Fallersleben. Unter Porsche waren bis zu 85 Prozent der Belegschaft Zwangsarbeitende und Häftlinge, von denen viele starben. In Rühen ließ Porsches Betriebsleitung eine „Ausländerkinder-Pflegestätte“ für die neugeborenen Kinder von Zwangsarbeiterinnen errichten. Rund 350 Babys und Kleinbinder starben dort einen qualvollen Tod.

Gerhard Fieseler: Fieseler war wie Porsche Wehrwirtschaftsführer und beutete wie dieser Zwangsarbeiter aus. Der Flugzeugkonstrubteur trat am 1. Mai 1933 der NSDAP bei. Die Fieseler-Werke waren „Nationalsozialistischer Musterbetrieb“, in dem bis zum Ende des Krieges die Zahl der Zwangsarbeitenden auf mehrere Tausend stieg.

August Horch: NSDAP-Mitglied seit 1. Mai 1933. Horch wurde im selben Jahr Aufsichtsrat der Auto Union AG und ist mitverantwortlich für die unmenschliche Behandlung sehr vieler Zwangsarbeiter. Insgesamt sieben KZ-Außenlager ließ die SS für die Auto Union bauen, die unter anderem Flugzeug- und Panzermotoren und Heereskraftwagen fertigte. Das Horch-Werk als Teil des Konzerns spezialisierte sich auf Torpedos für die Marine. Für die nach Porsche, Fieseler und Horch benannten Straßen schlägt das Bündnis Bunt statt Braun Namen von in Gifhorn eingesetzten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern vor, deren Schicksale belegt sind.

Ferdinand Sauerbruch: Der Chirurg beteiligte sich 1933 am öffentlichen Bekenntnis deutscher Hochschullehrer zu Hitler. 1934 wurde der Arzt von Hermann Göring zum Staatsrat ernannt. Als führender deutscher Ärztefunktionär billigte Sauerbruch grundsätzlich Menschenversuche.

