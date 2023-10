Jembker Wiesn: 3000 Gäste feiern ausgelassen und friedlich

Das größte Oktoberfest in der Region fand am vergangenen Wochenende in Jembke statt. Insgesamt feierten auch in diesem Jahr rund 3000 Gäste in Lederhose und Dirdl. Nicht nur im festlich geschmückten Zelt ging die Gaudi ab, auch auf dem Festplatz in Jembke konnte man daran teilhaben. Dies nutzten viele Gäste, die keine Tickets mehr bekommen hatten, um bei schönstem Oktoberfestwetter mit dabei sein zu können. „Es war eine der besten, wenn nicht die beste Wiesnparty, die wir in Jembke bis jetzt gefeiert haben“, sagt Dennis Ehrhoff, der gemeinsam mit dem Schützenverein Jembke die Veranstaltung bereits zum 8. Mal ausrichtete.

Am Freitag hatten Weltklasse-Boxer Arthur Reis und der Tappenbecker Norbert Schubert die „Aufgabe“, den Fassanstich vorzunehmen. Nach anfänglichen Problemen lief das Bier dann aus dem Zapfhahn - zur Freude der Besucher.

Der Harleystammtisch Jembke hatte beim Anstich am Samstag ebenfalls kein Glück, auch hier schloss sich die Gummidichtung nicht. Doch der Fehler wurde schnell bemerkt und nach ein paar weiteren Schlägen lief das Freibier.

Der Feuerwehrmusikzug Jembke sorgte für gute Stimmung. Foto: Dennis Ehrhoff / Privat

Am Freitag eröffnete die Big Band Tappenbeck und am Samstag der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Jembke die jeweiligen Abende, und somit war die Stimmung bereits standesgemäß aufgeheizt, bevor die Band „BÄÄM&Brass“ die Bühne enterte.

„Alle Besucher standen schon mit guter Stimmung auf den Bänken, bevor überhaupt der erste Ton der Wiesnband gespielt wurde“, so Ehrhoff. Die Band aus Österreich heizte der Masse mit bekannten Après-Ski-Hits, Schlager- und Rock-Medleys und natürlich den Wiesenhits „Expresso & Tschianti“ und „Sarà perché ti amo“ ordentlich ein. „Ein Stromausfall auf der Bühne sorgte am Samstag für einen Wiesnchor, den es so auch noch nicht gegeben hat“, so Ehrhoff.

Die Band BÄÄM&Brass spielten bekannte Wiesn-Hits. Foto: Dennis Ehrhoff / Privat

Die Blechbläser-Kombo gab alles. Foto: Dennis Ehrhoff / Privat

Im Laufe der Jahre hat sich diese Veranstaltung deutschlandweit herumgesprochen und so waren unter anderem Gäste aus Köln und Göttingen mit dabei. Eine unerwartete Besonderheit prägte diese Wiesn: Eine kleine chinesische Delegation aus Beijing war am Freitag mit von der Partie - und schwer begeistert von deutscher Festkultur. Trotz der Ströme von Alkohol, die flossen, blieb alles im Rahmen und „es wurde friedlich gefeiert“, freut sich Organisator Ehrhoff.

Der nächste Termin steht bereist fest: Die 9. Jembker Wiesn findet am 18. und 19. Oktober 2024 statt. Tickets gibt es ab dem 1. Dezember auf der Website www.jembkerwiesn.de.

red

