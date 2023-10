Kreativtage für Mädchen beim Kinderschutzbund in Gifhorn

Der Kinderschutzbund Gifhorn lädt alle Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren zu den bevorstehenden Kreativtagen ein, die vom 25. bis zum 27. Oktober stattfinden werden. Diese drei Tage versprechen eine Fülle von kreativen Aktivitäten und schönen Erlebnissen. Das Programm endet jeweils um 10 Uhr morgens und endet um 16 Uhr am Nachmittag. Der Veranstaltungsort wird der Kinderschutzbund Gifhorn, in der Winkeler Straße 2b, in Gifhorn sein.

Kreativtage: Mädchen sollen sich frei entfalten können

Die Kreativtage sollen Mädchen ermutigen, ihre Kreativität auszuleben, neue Fähigkeiten zu erlernen und Selbstvertrauen aufzubauen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kinderschutzbundes. In einer Welt, in der Mädchen oft mit Stereotypen und gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert werden, ist es von großer Bedeutung, Räume zu schaffen, in denen sie sich frei entfalten können. Die Kreativtage bieten genau das, heißt es in einer Pressemitteilung des Kinderschutzbundes.

Der erste Tag beginnt mit einem Brunch, bei dem sich die Mädchen kennenlernen und Energie tanken können. Am Nachmittag steht dann Kerzenziehen auf dem Programm, wobei die Teilnehmerinnen ihre eigenen einzigartigen Kerzen gestalten können. Der zweite Tag verspricht eine Menge Spaß und Kreativität. Vormittags werden die Mädchen lernen, wie man duftende Seifen herstellt. Nach dem gemeinsamen Kochen folgen am Nachmittag entspannendes Yoga und eine Traumreise. Der dritte und letzte Tag beginnt mit einer fröhlichen Tanzsession, bei der alle ihre Tanzfähigkeiten unter Beweis stellen können. Nach dem Mittagessen, das gemeinsam zubereitet wird, stehen Nägel lackieren und Meditation an, um die Tage in Ruhe ausklingen zu lassen. Es wird eine sichere und unterstützende Umgebung geboten, in der Mädchen neue Freundschaften knüpfen können, heißt es in der Mitteilung des Kinderschutzbundes weiter.

Es gibt noch freie Plätze

Die Teilnahme an allen drei Kreativtagen kostet 50 Euro, die Anmeldung an einzelnen Tagen ist möglich und die Teilnahme kostet dann pro Tag 20 Euro. Alle benötigten Materialien werden gestellt.

Interessierte Eltern oder Erziehungsberechtigte können ihre Töchter für das Programm anmelden, indem sie sich unter der Telefonnummer (05371)51919 oder per Mail an info@kinderschutzbund-gf.de an den Kinderschutzbund Gifhorn wenden.

