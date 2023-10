Gifhorn Ein Auto hat den 79-jährigen Mann am Montag am Calberlaher Damm erfasst, zudem wurden zwei weitere Autos bei dem Unfall beschädigt.

Per Rettungswagen kam der 79-Jährige ins Gifhorner Krankenhaus transportiert worden. (Symbolbild)

Blaulicht Unfall in Gifhorn: 79 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt

Ein 79-jähriger Mann hat sich am Montagmorgen in Gifhorn bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 8.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem linken Radweg entlang des II. Koppelweges stadteinwärts. Als er im Einmündungsbereich des Calberlaher Damms über die Straße fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 83-Jährigen. Die Frau hatte nach rechts in Richtung Wolfsburger Straße abbiegen wollen.

Der 79-Jährige stürzte und verletzte sich schwer am Kopf, er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Das Auto prallte anschließend noch gegen zwei weitere Autos. Diese wollten von der Verlängerung des Calberlaher Damms auf den II. Koppelweg biegen und mussten verkehrsbedingt warten. Die jeweiligen Autofahrer blieben unverletzt. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt, der Gesamtschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt.

red

