Robert LaRoche und Band spielen im Gifhorner Kultbahnhof

Robert LaRoche und Band treten am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr im Kultbahnhof in Gifhorn auf. Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Der Sänger, Songwriter und Gitarrist LaRoche begann im Alter von 15 Jahren professionell aufzutreten. Ursprünglich aus Holyoke, Massachusetts, stammend, gründete LaRoche 1982 die Power-Pop-Sensation The Sighs. Nachdem sie 10 Jahre lang durch die College-Clubs in Neuengland getourt waren, wurden The Sighs von Virgin Records unter Vertrag genommen und veröffentlichten 1992 ihre Debüt-CD „What Goes On“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kultbahnhofs.

LaRoches Songhandwerk ist fest in der amerikanischen Roots-Musik verwurzelt. Beeinflusst von Buddy Holly, Del Shannon und den Everly Brothers, ist jeder Track auf LaRoches „Patient Man“ gefüllt mit unendlich einprägsamen Hooks, eingebettet in einer warmen und ehrlichen Produktion.

Im Juli 2019 veröffentlichte der Singer-Songwriter LaRoche aus Austin „A Thousand Shades“. Diese sechs Songs umfassende EP strotzt nur so vor unwiderstehlichen Hooks und LaRoches unverkennbaren Harmonien und hypnotisierenden Vocals. Unterstützt von vielen der besten Musiker Austins, nimmt „A Thousand Shades“ den Hörer mit auf eine Reise durch Liebe und Herzschmerz, mit einem Silberstreifen der Erlösung, so Kian Rohde vom Kultbahnhof.

Im September 2023 wird LaRoche seinem neuen Album „Forevermore“ veröffentlichen, die vom Oscar-prämierten Songwriter John DeNicola produziert wurde.

Tickets für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 18 Euro und an der Abendkasse für 23 Euro.

