Tatütata! Die Dannenbütteler Blaulichtbande ist da

Die Blaulichtbande ist da! Mit einem dreifachen Tatütata beginnt der Übungsabend der Kinderfeuerwehr Dannenbüttel. Und wenn 12 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 6 und 9 Jahren mit voller Lautstärke Tatütata rufen, dann ist richtig Alarm im Feuerwehrgerätehaus unter den Eichen. Mit dabei: Margarita Pikus, Janina Stern, Diana Schmitz, Sonja Horatzek und Kevin Mölzner. Sie betreuen die Blaulichtbande - und sind Kandidaten für den Ehrenamtspreis Menschen des Jahres in Stadt und Kreis Gifhorn.

Die Kinderfeuerwehr Dannenbüttel ist die 50. im Landkreis Gifhorn

Nein, sie sind noch nicht seit vielen Jahren in der Feuerwehr, betreuen noch nicht seit vielen Jahren die Kinder und sind seit ebenso vielen Jahren ehrenamtlich engagiert. Die Kinderfeuerwehr Dannenbüttel gibt es erst seit dem 9. September. Sie ist die 50. Kinderfeuerwehr im Landkreis Gifhorn, gegründet an einem für die Dannenbütteler wichtigen Datum: vor 40 wurden an diesem Tag die ersten Frauen in die Feuerwehr aufgenommen und vor 112 Jahren war das der Gründungstag der Freiwilligen Feuerwehr Dannenbüttel.

Kein Wunder also, dass das mit einem Fest gefeiert wurde. Da hatte die Blaulichtbande ihren ersten großen Auftritt unter viel Applaus. Es gab für jeden eine Taschenlampe für die erste Nachtwanderung. Doch bis dahin dauert es noch etwas. Mittlerweile ist der Alltag eingekehrt. Alle 14 Tage mittwochs ist Übungsnachmittag im Feuerwehrgerätehaus. An diesem Nachmittag werden Laternen gebastelt.

Die Betreuerinnen und Betreuer haben Stifte, Scheren und buntes Transparentpapier. Auch Sticker gehören dazu - natürlich Feuerwehrautos. Kaum haben Leiterin Margarita Pikus, Diana Schmitz und die anderen Betreuer die Kinder begrüßt, geht‘s auch schon los. Die Jungen und Mädchen sind mit Begeisterung dabei.

Was bringt Menschen dazu, sich in Zeiten wie diesen ehrenamtlich zu engagieren? Anders als vielleicht manche erwarten, waren die Betreuerinnen und Betreuer vorher nicht in der Feuerwehr aktiv. Sie haben sich aus unterschiedlichen Beweggründen zusammengefunden und irgendwann gesagt: „Ok, das machen wir jetzt!“

Schon immer nah dran und der Feuerwehr verbunden ist Diana Schmitz. Die 52-jährige ist die Frau von Ortsbrandmeister Oliver Schmitz. Sie hat jahrelang erlebt, wie sich ihr Mann in der Feuerwehr engagiert hat, wie er nachts zu Verkehrsunfällen oder Bränden raus musste oder zur Gasexplosion nach Brome. „Da war ich ganz oft ganz stolz auf meinen Mann“, erzählt sie. Und wohlwissend, dass die Gründung der Kinderfeuerwehr ein Herzenswunsch ihres Mannes war, ist für sie nach den ersten Gesprächen klar gewesen: „Da mache ich mit!“

Ebenfalls gewissermaßen verwandtschaftlich vorbelastet ist Kevin Mölzner. Sein sieben Jahre alter Sohn wollte irgendwann wissen: „Warum darf Opa Olli das und ich nicht?“ Gemeint war Ortsbrandmeister Oliver Schmitz. Da hatte Mölzner, der als Erzieher auch beruflich mit Kindern zu tun hat, zunächst keine zufriedenstellende Antwort, aber das war für ihn die Initialzündung, sich für die Gründung einer Kinderfeuerwehr zu engagieren.

Einfach machen, das war auch der Tipp von Alexandra Borchardt, Kommandomitglied in der Dannenbütteler Feuerwehr. Sonja Horatzek hat sie irgendwann mal angerufen und gefragt, ob es eine Kinderfeuerwehr gibt. „Haben wir nicht, kannst du gern selber machen“, hieß Borchardts Empfehlung.

Janina Stern erzählt, dass ihre Tochter bereits in der Jugendfeuerwehr ist. Dadurch habe sie gemerkt, dass der Nachwuchs früher statt erst mit 10 Jahren an die Feuerwehr herangeführt werden müsse. Bei Margarita Pikus war es Tochter Mila, die sie quasi zur Feuerwehr hingezogen hat. Die beiden sind spazierengegangen als die Feuerwehr bei einer Veranstaltung im Frühjahr eine Hüpfburg aufgebaut hatte. Da wollte Mila hin und so ist Pikus, die ebenfalls gelernte Erzieherin ist, mit der Feuerwehr ins Gespräch gekommen. Weitere folgten, die Betreuer fanden sich zusammen und dann ging‘s los.

Ganz so einfach war es natürlich nicht. Da müssen Versicherungen angeschlossen werden, Vorgaben erfüllt und Einverständniserklärungen eingeholt werden. Die Leitung muss eine pädagogisch erfahrener Erzieher oder wie im Falle von Pikus eine Erzieherin übernehmen. Es folgten Schnupperdienste und Informationsabend für die Eltern. Und mittlerweile sind es 16 Jungen und Mädchen, die zur Dannenbütteler Kinderfeuerwehr gehören.

Natürlich stehen Spaß und Spiel bei den Übungsnachmittagen ganz oben. Aber es geht eben auch um das Heranführen an die Aufgaben der Feuerwehr. „Für Kinder sind Feuerwehrleute Helden“, sind sich die Betreuerinnen und Betreuer einig und ergänzen: „Das sollten sie für Erwachsene auch sein.“ Deshalb hoffen sie, dass die Mädchen und Jungen in den nächsten Jahren so begeistert sind, dass sie in der Jugendfeuerwehr weitermachen. Ab 10 Jahren dürfen sie dann zu den großen. Und die benötigt in Dannenbüttel dringend Nachwuchs.

Jugendfeuerwehr Dannenbüttel ist zweifacher Deutscher Meister

Schließlich ist die Jugendfeuerwehr Dannenbüttel nicht irgendeine Jugendfeuerwehr im Landkreis. 2003 und 2004 wurde sie Deutsche Meister, durften 2005 zu den Olympischen Feuerwehr-Spielen nach Kroatien fahren. „Da wollen wir wieder hin“, sagt Kevin Mölzner mit einem Schmunzeln.

Nach gut einer Stunde sind die Laternen so gut wie fertig. Das ist gut, denn ihr Einsatz steht unmittelbar bevor: Anfang November steht ein Laternenumzug an - veranstaltet von der Jugendfeuerwehr.

