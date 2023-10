Gifhorn Im nördlichen Stadtgebiet sowie in den Ortsteilen Gamsen und Kästorf häufen sich die Diebstähle aus Fahrzeugen. So gehen die Täter vor.

Blaulicht Gifhorner Polizei warnt vor Serie an Autoaufbrüchen

Eine Serie von Autoaufbrüchen beschäftigt aktuell die Ermittler des Zentralen Kriminaldiensts der Polizeiinspektion Gifhorn. Seit Ende August 2023 haben Unbekannte aus mehreren abgestellten Fahrzeugen Gegenstände gestohlen. Die Tatorte lagen allesamt im nördlichen Stadtgebiet von Gifhorn sowie in den angrenzenden Ortsteilen Gamsen und Kästorf. Die Polizei kann einen Tatzusammenhang mittlerweile bestätigen.

Die Täter bringen in den meisten Fällen ein Seitenfenster zum Bersten, um an das Diebesgut heranzukommen. Bis dato haben sie Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Dazu zählen Geldbörsen, Taschen, Bekleidungen, aber auch Getränke, erklärt die Polizei. Sie rät: Autofahrer sollten niemals Wertgegenstände sichtbar in ihrem Wagen zurücklassen. „Portemonnaies, Bargeld, Mobiltelefone oder auch Laptops sollten genauso wenig sichtbar im Auto liegen wie Gegenstände, die vermeintlich nur einen geringen Wert haben.“

Zum Ermittlungsverfahren sucht die Gifhorner Polizei Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer (05371) 9800 entgegengenommen. Auch Zeugen, die entsprechende Beobachtungen auf Kameraaufnahmen von Privatgrundstücken gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Gifhorn.

red

