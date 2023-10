Regionale Wirtschaft hat gewählt: Vertreter aus Gifhorn dabei

Die Mitglieder der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg (IHKLW) haben 99 Unternehmerinnen und Unternehmer gewählt, die in den kommenden fünf Jahren der IHKLW-Vollversammlung angehören werden. Elf von ihnen haben ihr Gewerbe im Landkreis Gifhorn. Als Parlament der regionalen Wirtschaft ist die Vollversammlung das oberste Entscheidungsgremium der IHKLW. Die Mitglieder werden in den nächsten fünf Jahren Projekte initiieren, Themen setzen und die Positionen der IHKLW festlegen und gegenüber der Politik vertreten, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK Lüneburg-Wolfsburg.





In den vergangenen vier Wochen konnten die rund 70.000 Mitgliedsunternehmen der IHKLW ihre Stimme abgeben und in sieben Wahlbezirken und neun Wahlgruppen aus 171 Kandidatinnen und Kandidaten auswählen. Die Wahlbeteiligung betrug 8,9 Prozent (2018: 8,7 Prozent). Per Online-Votum gaben 39 Prozent ihre Stimme ab und 61 Prozent per Briefwahl. „Ich danke allen, die ihre Stimme abgegeben haben. Unsere regionale Wirtschaft ist äußerst vielfältig. Genau das bildet sich nun in der neu gewählten Vollversammlung ab. Es ist auch ein wichtiges Ergebnis, dass der Anteil der Frauen in dem Gremium von 20 auf 27 Prozent deutlich gestiegen ist“, sagt der Vorsitzende des Wahlausschusses, der Uelzener Unternehmer Christoph Rädecke.

Niedrigste Wahlbeteiligung im Wahlbezirk Gifhorn

Die höchste Wahlbeteiligung von rund elf Prozent hat es im Wahlbezirk „Lüneburg“ gegeben. Die geringste Wahlbeteiligung ist mit rund sieben Prozent im Wahlbezirk „Gifhorn“ festzustellen. 54 Unternehmerinnen und Unternehmer sind neu in das Gremium gewählt worden. 45 Männer und Frauen haben bereits in den vergangenen Jahren in der Vollversammlung gesessen – und vertreten als gewählte Vertreterinnen und Vertreter erneut die Interessen der Wirtschaft, so die Industrie- und Handelskammer.





Die neue Vollversammlung wird sich am 25. Januar 2024 in Celle konstituieren und dann auch einen Präsidenten oder eine Präsidentin sowie weitere zehn Vizepräsidentinnen und -präsidenten wählen.





Alle Gewählten im Überblick unter www.ihklw-wahl.de/profile.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de