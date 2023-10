„Plastik - Nein, danke!“: Erfolgreiche Müllsammelaktion in Brome

In Brome fand erneut eine freiwillige Müllsammelaktion statt, die von der örtlichen Initiative „Plastik - Nein, danke!“ organisiert wurde. Trotz widriger Bedingungen, bedingt durch das hohe Gras entlang der Landstraßen, haben sich etwa 40 engagierte Mitbürger und Mitbürgerinnen zusammen mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Pastor-Bammel-Hauses gemeinsam für eine saubere Umwelt eingesetzt. Insgesamt wurden fast vier Kubikmeter Müll gesammelt, darunter Plastikabfälle, Verpackungsmaterialien und anderer Unrat.

„Diese beeindruckende Leistung verdeutlicht das Engagement und den Gemeinschaftssinn der Teilnehmenden, die sich trotz der anspruchsvollen Arbeitsbedingungen nicht entmutigen ließen. Es ist erstaunlich, was man alles an Straßenrändern und Gebüschen findet“, wunderte sich Nanda Mauer, Mitglied des Gemeinderats in Brome, die sich zusammen mit zwei weiteren Gemeinderatsmitgliedern ebenfalls an der Aktion beteiligte.

Bürgermeister lobt den vorbildlichen Einsatz

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Begrüßung durch den Bürgermeister von Brome, Lothar Hilmer, der die Teilnehmenden herzlich willkommen hieß und ihnen für ihren vorbildlichen Einsatz dankte. Als Zeichen der Anerkennung spendete er Essen und Getränke, um die Energie der Helferinnen und Helfer aufrechtzuerhalten, heißt es in einer Pressemitteilung der Aktionsgruppe.

Besonders lobenswert war auch die Unterstützung des Samtgemeinde-Bürgermeisters, der die Räumlichkeiten für das anschließende gemütliche Beisammensein zur Verfügung stellte. Dieses Beisammensein bot den Teilnehmenden die Gelegenheit, sich näher kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und neue Ideen für zukünftige Initiativen zu besprechen.

Interessierte können sich für weitere Informationen und zukünftige Aktivitäten der Initiative „Plastik-Nein, Danke“ an Harald Paul unter der Telefonnummer (0151) 12133121 wenden.

red

