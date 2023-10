Schnellladesäulen in Meine und Calberlah unter Strom

Vier moderne Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt stehen E-Auto-Fahrern nun in Meine am Marktplatz zur Verfügung. Das teilt der Pressesprecher des Energieunternehmens EnBW, Heiko Willrett, mit. „Je nach Aufnahmeleistung ihres Fahrzeugs können Autofahrer damit in nur fünf Minuten Strom für 100 Kilometer Reichweite laden.“ Im gleichen Zuge setzte EnBW die baugleichen High-Power-Charger (HPC) in Calberlah vergangene Woche unter Strom, die schon seit März verhüllt an der Hauptstraße standen.

Wie alle seine Ladepunkte betreibe das Unternehmen aus Baden-Württemberg auch jene in Meine und Calberlah mit 100 Prozent Ökostrom, heißt es in der Pressemitteilung. Die Ladesäulen stehen bei Einkaufsmöglichkeiten, so dass Autofahrer ihren Wocheneinkauf mit dem Ladestopp verbinden können.

Eine der jeweils zwei Ladestationen in Meine und Calberlah verfügt über eine Leistung von 150 Kilowatt, die andere sogar über 300 Kilowatt. Beide Stationen haben je zwei Ladepunkte mit CCS-Stecker (Typ-2-Combo). Bei gleichzeitiger Nutzung beider Ladepunkte einer Ladesäule wird die Leistung zur Hälfte aufgeteilt. Die 300er-HPC sind derzeit mit die schnellsten Ladestationen des ganzen Landkreises: Stationen mit gleicher Leistung stehen im Landkreis nur noch am Autohof Schwülper an der A2, nur 20 Kilowatt Leistung mehr haben die Anlagen bei Bertrandt in Tappenbeck.

Mit über 1000 Schnellladestandorten betreibt die EnBW nach eigenen Angaben eins der größten Schnellladenetze in Deutschland. An diesen biete sie bereits mehr als 3.500 Schnellladepunkte. Bis 2030 sollen es rund 30.000 werden. Dafür investiere die EnBW jährlich rund 200 Millionen Euro im Bereich Elektromobilität.

