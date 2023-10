Tödlicher Unfall in Gifhorn: Zwölfjährige kommt ums Leben

Gifhorn Ein Auto erfasst das Mädchen, als es die Hamburger Straße überqueren will. Die Polizei leitet ein Verfahren wegen eines zweiten Vorfalls ein.

Auf der Hamburger Straße in Höhe Raiffeisenstraße in Gifhorn hat sich am Freitagabend gegen 19 Uhr ein tragischer Unfall ereignet: Wie die Polizei mitteilt, erfasste ein VW Tiguan ein zwölfjähriges Mädchen, das wenig später starb. Das Mädchen querte im Bereich der ausgeschalteten Ampel die Straße und übersah das stadteinwärts fahrende Auto. Der 71-jährige Autofahrer bemerkte das dunkel gekleidete Kind im letzten Moment und führte noch eine Vollbremsung durch. Allerdings ließ sich ein Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Für die Ermittlungen zur Unfallursache werden Zeugen des Geschehens aufgefordert, sich bei der Polizei Gifhorn unter (05371) 9800 zu melden. Speziell ein in Richtung Norden fahrender Pkw-Fahrer könnte Angaben zum Unfallverlauf machen. Der nicht näher beschriebene Pkw wurde von einem Zeugen genannt, da dieser eine Vollbremsung vor dem Unfallort machte.

Unbekannter lässt Drohne über Unfallort fliegen

Zu Beginn der Unfallaufnahme ließ eine unbekannte Person eine Drohne über den Unfallort fliegen. Hier besteht der Verdacht, dass per Drohne unberechtigte Bildaufnahmen gefertigt wurden. Eine unmittelbare Fahndung im Nahbereich nach dem Drohnenführer verlief negativ. Es wurde eine Strafanzeige wegen Verdachtes der Verletzung der Persönlichkeitsrechte mittels Bildaufnahmen eingeleitet.

