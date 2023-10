Erasmus: OBS Papenteich empfängt Gäste aus Sizilien

Das Erasmus Koordinationsteam unter der Leitung von Helge Korn an der OBS Papenteich hat in enger Zusammenarbeit mit einer neuen Schule in Campobello di Licata in Sizilien im Rahmen eines „Job- Shadowing“ (Hospitationsbesuch), eine aufregende Bildungschance geschaffen. Diese Initiative ebnet den Weg für eine interkulturelle Erfahrung, die Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften beider Schulen erwartet, heißt es in einer Mitteilung der OBS Papenteich.

Die Vorbereitungen für die im Oktober stattfindende Mobilität in Deutschland laufen auf Hochtouren, und das Erasmus Koordinationsteam der OBS Papenteich arbeitet intensiv mit seinen Partnern in Sizilien und anderen internationalen Schulen zusammen, um sicherzustellen, dass der Besuch reibungslos verläuft. Der Austausch von Ideen und kulturellem Verständnis wird im Mittelpunkt dieser Begegnung stehen, berichtet Uwe Hecht, stellvertretender Schulleiter der OBS.

Das Erasmus-Programm fördert das Sprachverständnis

Ein Höhepunkt dieses Erasmus-Shadowing-Programms in Campobello ist der CLIL (Content and Language Integrated Learning) Unterricht. Diese innovative Unterrichtsmethode ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, Inhalte in einer Fremdsprache zu erlernen, während sie gleichzeitig ihr Fachwissen vertiefen. Dieser Ansatz fördert nicht nur das Sprachverständnis, sondern ermutigt die Kinder auch dazu, aktiv am Unterricht teilzunehmen und interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln, so Hecht weiter.

„Die frische Partnerschaft zwischen der OBS Papenteich und der Schule in Campobello di Licata ist ein Beispiel für die unzähligen Möglichkeiten, die das Erasmus-Programm eröffnet. Sie bietet allen Teilnehmenden die einzigartige Gelegenheit, über den Tellerrand zu schauen und eine breitere Welt zu erkunden. Das Erasmus-Programm trägt nicht nur zur persönlichen und akademischen Entwicklung bei, sondern stärkt auch die internationalen Beziehungen und das Verständnis zwischen den Nationen“, fasst Hecht zusammen.

