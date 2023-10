Gifhorn: Kundgebung leitet Tarifverhandlungen bei HCL ein

In die Gifhorner Tariflandschaft kommt Bewegung: Die IG Metall-Mitglieder beim bisher nicht tarifgebundenen IT-Dienstleister HCL Technologies wollen die Ergebnisse der letzten Tarifbewegung nun auch in ihrem Betrieb etablieren. Das wurde bei einer großen Kundgebung am Dienstag auf dem Firmengelände deutlich. Dort überreichte Gewerkschaftssekretär Türker Baloglu die Aufforderung zur Aufnahme von Verhandlungen zur Herstellung einer Tarifbindung an die Standortverantwortlichen. Die Gespräche zwischen Unternehmen und IG Metall sollen schon in Kürze aufgenommen werden, heißt es in einer Mitteilung der IG Metall.

Erklärtes Ziel der Arbeitnehmervertreter: Eine Übernahme der geltenden Tarifverträge der Metall- und Elektroindustrie. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass die Entgeltlinie der Metall- und Elektrobranche auch bei HCL umgesetzt wird und das zukünftige, durch die IG Metall erkämpfte Entgelterhöhungen auch bei HCL eins zu eins erfolgen“, macht Baloglu klar.

Dass die Beschäftigten von HCL hinter dieser Forderung stehen, wurden in den letzten Monaten deutlich. „Wir haben unsere Mitgliederzahl in den vergangenen vier Monate verdoppelt. Der Organisationsgrad liegt mittlerweile bei rund 45 Prozent. Auch auf Mitglieder- und Betriebsversammlung traf die Forderung nach Aufnahme von Tarifverhandlungen auf breiten Rückhalt. Diese überwältigende Teilnahme bestärkt uns in unserem Kurs, HCL in Tarifbindung zu bringen“, so Türker Baloglu.

150 Metaller nehmen an Kundgebung teil

Unterstützung bekommen die HCL-Beschäftigten bei ihrem Kampf für tarifliche Arbeitsbedingungen auch von Metallern aus anderen Betrieben aus dem Zuständigkeitsbereich der IG Metall Wolfsburg. Bei der Kundgebung am Dienstag bekundeten rund 150 Metaller, darunter unter anderem von der IAV, aus der Vertrauenskörperleitung von Volkswagen, von CARIAD, Brose Sitech, Bertrandt, Volke Entwicklungsring SE , ihre Solidarität.

In der Aufforderung der IG Metall an den Arbeitgeber zur Führung von den Tarifverhandlungen stehen Vorschläge für Verhandlungstermine in den Kalenderwochen 43, 44 und 45. Erste Signale seitens des Unternehmens sind positiv. „Wir gehen von konstruktiven Gesprächen mit der Arbeitgeberseite zum Abschluss eines Tarifvertrages aus“, zeigt sich Baloglu optimistisch.

red

