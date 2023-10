Kreis Gifhorn: Auto prallt gegen Baum – Verletzte im Klinikum

Meine Zwischen Meine und Rethen hat es auf der Landesstraße 321 am Donnerstagabend einen schweren Unfall gegeben. War der Zustand des Fahrzeug schuld?

Auf der Landesstraße 321 im Kreis Gifhorn gab es am Donnerstag einen schweren Unfall.

Auf der Landesstraße 321 im Kreis Gifhorn hat es am Donnerstagabend einen Unfall gegeben, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Volkswagen Polo älteren Baujahrs von Meine in Richtung Rethen. Auf der Strecke kam er laut Polizei gegen 20.50 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Ursächlich dafür war nach ersten Ermittlungen der technisch mangelhafte Zustand des Fahrzeugs.

Durch den Unfall wurde der 19-jährige Fahrer leicht, sein 17-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Beide wurden per Rettungswagen in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. An dem Polo entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Polizei Meine sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter (05304) 91130 entgegengenommen.

red

