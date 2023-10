Grundschüler lernen spielend das Programmieren

Eigentlich ist es eine ganz normale Ganztags-AG an der Grundschule in Groß Schwülper. Aber was sie innerhalb weniger Wochen schon auf die Beine gestellt hat, ist bemerkenswert: Die jungen „Steinehelden“ bauen mechanische Modelle, installieren Motoren, Kabel sowie Leuchtelemente, verbinden sie per Bluetooth mit dem Laptop und programmieren sie wie Roboter - fast allein, Lehrerin Mareike Miehe gibt nur ein bisschen Hilfe.

Lernsystem von Lego lädt zum Bauen ein

Die Grundlage für die seit Sommer laufende AG sind zehn gelbe Kisten mit Lego-Bausteinen, Elektronikelementen und den dazugehörigen PC- beziehungsweise Tablet-Programmen - einem speziellen Lernsystem, das beim dänischen Bauklötzchenhersteller unter dem Namen „Lego Education“ läuft. Die Kisten seien mit dem restlichen Geldes aus dem Programm „Startklar in die Zukunft“ angeschafft worden, mit dem das Land die Corona-Einschränkungen ausgleichen wollte, sagt Miehe.

Spielend lernen - das klappt an der Grundschule Schwülper seit diesem Schuljahr noch besser, seitdem die Schule Kästen mit Lego-Education angeschafft hat. Foto: Reiner Silberstein

„Und ich bin selbst Lego-begeistert“, sagt die Mathe-, Musik- und Religions-Lehrerin, „das Education-System habe ich schon mit meinem Sohn zuhause ausprobiert.“ Es sei sehr motivierend für die Kinder: „Der Aufforderungscharakter, etwas damit zu bauen, ist einfach irre!“ Wer Fehler macht, lernt dabei. So sei sie auf die Idee für die AG gekommen. Anfangs habe sie kleine Projekte mit den Kindern gebaut wie Puzzle, Fidget-Spinner und Murmelbahn. Nun geht es schon an technische Spielereien. Mittlerweile habe sich herumgesprochen, was die Kinder dort in Zweiergruppen machen - nun wachse die Warteliste für die nächste Runde bereits.

Den vier Mädchen und sechs Jungen muss Miehe jedenfalls nicht mehr sagen, was am Anfang der Stunde zu tun ist: Sie holen die Kisten, Laptops und Modelle aus dem Schrank und fangen einfach an. „Es ist schön zu sehen, dass sie das alles allein machen können“, so Miehe, „sie haben tolle Lernerlebnisse.“

„Wir programmieren gerade das Riesenrad“, sagt der achtjährige Fabian ganz stolz. Dazu muss er auf dem Laptop nur verschiedene Symbole hintereinanderreihen: eins für eine Motordrehung links, eins für rechts, eins für ein Signalton, eins für die Lichter. „Das ist schon sehr cool! Auf dem Computer gab es auch eine Anleitung für den Zusammenbau.“ Sein Partner Louis drückt auf den Play-Knopf - und das Rad beginnt sich zu drehen.

„Ich baue auch zu Hause mit meinem Bruder zusammen nach Anleitung“, sagt die zehnjährige Lilli - da hat sie schon Übung. „Und das Programmieren ist leicht“, ergänzt ihre Freundin Noemi. Das mit den Symbolen mache viel Spaß. Sie habe auch schon ein paar Ideen von zu Hause mitgebracht. Die achtjährige Amelie baut zuhause ebenfalls mit ihrem Bruder - „an einem Raumschiff!“ „So eins würde ich ja hier auch gern mal bauen“, sagt Noah, „aber mit Elektrizität! Oder einen Hubschrauber, das wäre cool!“

Auch Lehrerin Miehe hat Träume für die Zukunft: „So etwas wie eine MINT-Grundschule wäre gut!“ Sprich: Wenn Schwerpunkte zu Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik feste Bestandteile im Unterricht würden. Das liegt aber wohl noch in ferner Zukunft. Kurzfristig sind die Pläne konkreter: „Nach den Herbstferien programmieren wir richtig mit einer Sprache.“

