Demnig setzt zehn weitere Stolpersteine in Kästorf

Der Künstler Gunter Demnig hat am Donnerstag nicht viel Zeit - schon um 11 Uhr muss er am nächsten Ort für neue Stolpersteine in Coppenbrügge/Hameln-Pyrmont sein. Deshalb fängt er vor den diakonischen Heimen in Kästorf gleich mit der Arbeit an, schon bevor sich Besucher, Paten, Politiker und Organisatoren für Reden gesammelt haben. Er sortiert die Betonsteine mit den blank polierten und gravierten Messingköpfen an die Bestimmungsorte, gräbt, klopft mit dem Hammer und fegt - seinen lederbehüteten Kopf stets konzentriert zur Arbeit gesenkt. Noch bevor der offizielle Akt zu Ende ist, hat er alle Steine eingesetzt und verschwindet fast unbemerkt und wortlos. Aber die eingravierten Namen sprechen ohnehin Bände.

72 Menschen seien in den Kästorfer Anstalten während der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zwangssterilisiert worden, sagte Hans-Peter Daub, der Vorstand der Dachstiftung Diakonie. Recherchen haben jüngst zwei weitere Opfer ans Tageslicht gebracht. Zu den bisherigen 14 Stolpersteinen, die an diese erinnern, kamen nun zehn weitere hinzu. Weitere sollen folgen.

Gifhornerin übt scharfe Kritik an der Stadt

Demnigs Aktion sei einzigartig, so Daub, weil „sie den einzelnen Menschen ins Blickfeld stellt“. Das sei enorm wichtig. Denn man sehe gerade heute wieder, wie leicht es ist, Hass gegen ganze Gruppen von Menschen zu schüren. Daub: „Diejenigen, die die Zwangssterilisationen angeordnet haben, dachten etwas Notwendiges zu tun, etwas Gutes für die Volksgemeinschaft. Aber sie haben den einzelnen Menschen aus dem Blick verloren.“ Sie hätten stets „angeborenen Schwachsinn“ attestiert, aber: „Nur der entwickelte Schwachsinn einer Ideologie ist tödlich, nicht der angeborene.“

Zehn weitere Stolpersteine in Diakonie Kästorf Zehn weitere Stolpersteine in Diakonie Kästorf Gunter Demnig verlegte am Donnerstag zehn weitere Stolpersteine vor dem Uhrenhaus der ehemaligen Kästorfer Anstalten. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Zehn weitere Stolpersteine in Diakonie Kästorf Gunter Demnig verlegte am Donnerstag zehn weitere Stolpersteine vor dem Uhrenhaus der ehemaligen Kästorfer Anstalten. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Zehn weitere Stolpersteine in Diakonie Kästorf Gunter Demnig verlegte am Donnerstag zehn weitere Stolpersteine vor dem Uhrenhaus der ehemaligen Kästorfer Anstalten. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Zehn weitere Stolpersteine in Diakonie Kästorf Gunter Demnig verlegte am Donnerstag zehn weitere Stolpersteine vor dem Uhrenhaus der ehemaligen Kästorfer Anstalten. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Zehn weitere Stolpersteine in Diakonie Kästorf Gunter Demnig verlegte am Donnerstag zehn weitere Stolpersteine vor dem Uhrenhaus der ehemaligen Kästorfer Anstalten. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Zehn weitere Stolpersteine in Diakonie Kästorf Gunter Demnig verlegte am Donnerstag zehn weitere Stolpersteine vor dem Uhrenhaus der ehemaligen Kästorfer Anstalten. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Zehn weitere Stolpersteine in Diakonie Kästorf Gunter Demnig verlegte am Donnerstag zehn weitere Stolpersteine vor dem Uhrenhaus der ehemaligen Kästorfer Anstalten. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Zehn weitere Stolpersteine in Diakonie Kästorf Gunter Demnig verlegte am Donnerstag zehn weitere Stolpersteine vor dem Uhrenhaus der ehemaligen Kästorfer Anstalten. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Zehn weitere Stolpersteine in Diakonie Kästorf Gunter Demnig verlegte am Donnerstag zehn weitere Stolpersteine vor dem Uhrenhaus der ehemaligen Kästorfer Anstalten. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Zehn weitere Stolpersteine in Diakonie Kästorf Gunter Demnig verlegte am Donnerstag zehn weitere Stolpersteine vor dem Uhrenhaus der ehemaligen Kästorfer Anstalten. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Zehn weitere Stolpersteine in Diakonie Kästorf Gunter Demnig verlegte am Donnerstag zehn weitere Stolpersteine vor dem Uhrenhaus der ehemaligen Kästorfer Anstalten. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Zehn weitere Stolpersteine in Diakonie Kästorf Gunter Demnig verlegte am Donnerstag zehn weitere Stolpersteine vor dem Uhrenhaus der ehemaligen Kästorfer Anstalten. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Zehn weitere Stolpersteine in Diakonie Kästorf Gunter Demnig verlegte am Donnerstag zehn weitere Stolpersteine vor dem Uhrenhaus der ehemaligen Kästorfer Anstalten. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Zehn weitere Stolpersteine in Diakonie Kästorf Gunter Demnig verlegte am Donnerstag zehn weitere Stolpersteine vor dem Uhrenhaus der ehemaligen Kästorfer Anstalten. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Zehn weitere Stolpersteine in Diakonie Kästorf Gunter Demnig verlegte am Donnerstag zehn weitere Stolpersteine vor dem Uhrenhaus der ehemaligen Kästorfer Anstalten. Foto: Reiner Silberstein / FMN



Zehn weitere Stolpersteine in Diakonie Kästorf Gunter Demnig verlegte am Donnerstag zehn weitere Stolpersteine vor dem Uhrenhaus der ehemaligen Kästorfer Anstalten. Foto: Reiner Silberstein / FMN

Gunter Wachholz sagte als stellvertretender Bürgermeister der Stadt Gifhorn: „Niemand darf hier vergessen werden.“ Deshalb unterstütze die Stadt die Erforschung des Nationalsozialimus - auch um weitere Stolpersteine zu setzen. Die Gifhornerin Anneliese Menzel, die erzählte, dass der Bruder ihres Vaters von den Nazis ermordert worden sei, weil er Epileptiker war, kritisierte die Stadt allerdings scharf: „Die Unterstützer des verbrecherischen Regimes werden noch immer öffentlich geehrt, und zwar mit Straßennamen. Das ist unerträglich!“

Recherchen zu den Bewohnern der Anstalten war sehr schwierig

Steffen Meyer, der für die historischen Kommunikation der Dachstiftung Diakonie zuständig ist, erklärte den rund 50 Besuchern, warum die Steine ausgerechnet neben dem Uhrenhaus gesetzt wurden: „Im Langen Jammer neben dem Uhrenhaus war ein weiteres Schlafhaus. Er ist 2003 abgerissen worden. Wir wissen genau, dass die zehn Männer hier gelebt haben.“ Die Recherchen zu obdachlose Personen, die größtenteils aus anderen Gegenden in den Kreis Gifhorn gekommen waren, seien allerdings äußerst schwierig gewesen - wegen zu weniger Spuren, die sie hinterlassen haben. Da habe Heike Klaus-Nelles vom Stadtarchiv dankbare Hilfe geleistet.

Während Nico Gutu die Gedenkfeier mit modernen improvisierten Stücken und Eigenkompositionen auf dem Akkordeon begleitete und bevor die Gäste Blumen an die Stolpersteinen niederlegen konnten, erzählten die Paten die Geschichte jedes einzelnen genannten Opfers. Marion Köllner sagte: „Meine Motivation als Patin ist, dass rechte Kräfte nie wieder den Zustand von damals herstellen.“ Den Abschluss bildete eine Andacht, die Pastoralreferent a.D. Martin Wrasmann und Wesendorfs Pastor Moritz Junghans vor Ort leiteten.

Die Namen auf den Stolpersteinen Paul Bartkowiak, Otto Breyer, Werner Bolz, Wilhelm Hassenpflug, Johannes Heuer, Paul Kulling, Arthur Lehmann, Hans Schnedier, Albert Schüren, Alfried Semler

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de