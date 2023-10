Die Polizei Gifhorn führt strenge Kontrollen durch - mit Erfolg

Mehr als zehn Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn haben sich am gestrigen Mittwoch der Thematik „Ablenkung im Straßenverkehr“ gewidmet. Dazu kontrollierten sie im am Morgen und am Nachmittag in Gifhorn unter anderem entlang der Braunschweiger Straße und der Celler Straße. Das berichtet die Polizei Gifhorn.

Das Gesamtergebnis: Es wurden fast 70 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Großteil davon, 51 Ordnungswidrigkeiten, fällt dabei auf Autofahrerinnen und Autofahrer die während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzten. 15 weitere hatten den erforderlichen Sicherheitsgurt nicht angelegt und eine Radfahrerin fuhr bei Rotlicht über die Ampel, so die Polizei.

Neben der Ahndung der individuellen Verstöße hätten die Beamten auch sensibilisierende Gespräche über die Gefahren von Ablenkung und die jeweiligen anderen Verstöße mit den Betroffenen geführt. Ähnliche Kontrollen werden laut Aussage der Polizei auch zukünftig stattfinden.

RED

