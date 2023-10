Der Freiwilligentag: Ein neues Format für den Landkreis Gifhorn

Nach rund 10 Monaten Planung startete im September ein neues Format für Gifhorn. Rund 25 Vereine und Einrichtungen brachten sich beim ersten Freiwilligentag im Landkreis ein. Einen Vormittag lang konnten Interessierte ganz unverbindlich bei einem Projekt ihrer Wahl mit entsprechender Voranmeldung teilnehmen. Darunter zu finden waren beispielsweise die Pflege von Streuobstwiesen, Steine bemalen im Mehrgenerationenhaus, das Vereinsheim in Leiferde neu streichen oder einen Vormittag mit Tieren verbringen.

Landrat Tobias Heilmann ging beim Kinderschutzbund mit auf Schnitzeljagd: „Dass ich beim Freiwilligentag selbst aktiv werde, stand für mich außer Frage. Ehrenamt ist wichtig und dieses Format lässt ganz unverbindliche Einblicke in unterschiedliche Tätigkeiten zu. Ich finde es gibt kaum einen Grund, nicht Teil davon zu sein. Ich hatte zumindest großen Spaß beim Netzwerk Familienförderung“, fasst der Landrat zusammen.

Insgesamt circa 20 Interessierte waren an diesem Tag im Landkreis unterwegs. Zu einigen Projekten wurde sich allerdings gar nicht angemeldet. „Es ist ein neues Format, das sich erst etablieren muss. Man muss geduldig sein, nur so kann das Format in der Gesamtheit verstanden werden. Es geht nicht nur darum, dass man sich ein Ehrenamt sucht. Sondern auch darum ein Zeichen zu setzen, einen Vormittag Gutes zu tun und schon bestehende Strukturen wertschätzend zu unterstützen. Für die erste Durchführung sind wir vom Veranstaltungsteam sehr zufrieden. Die Stimmung war durchweg positiv“, so Organisatorin Stephanie Manske vom Landkreis Gifhorn.

Der Freiwilligentag soll künftig alle zwei Jahre stattfinden

Nach den Projekten gab es noch eine Anschlussveranstaltung, zu der mehr als 60 Ehrenamtliche und Teilnehmende des Tages zusammenkamen. Das Treffen im Mehrgenerationenhaus wurde tatkräftig von den Freiwilligenzentren auf die Beine gestellt.

Landrat Tobias Heilmann eröffnete das nette Beisammensein, danach war noch Zeit zum Netzwerken.

„Wir probieren gern Neues aus und versuchen Menschen unterschiedlich zu erreichen. Ich bin optimistisch, dass der Freiwilligentag wachsen wird. Wir haben einen guten Start hingelegt und können nun gemeinsam darauf aufbauen. Jeder Ehrenamtliche zählt, egal ob für einen Vormittag, einen Tag oder ganz langfristig. So bin ich sehr froh über die neuen Kontakte, die an dem Tag geschlossen wurden“, resümiert Marianka von Magnis, Leiterin der Freiwilligenzentren.

Der Freiwilligentag im Landkreis Gifhorn soll künftig alle zwei Jahre stattfinden, so wird die Veranstaltung voraussichtlich im Jahr 2025 zum zweiten Mal an den Start gehen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de