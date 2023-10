Weltmädchentag: Gifhorns Gebäude erstrahlen rosa

Gifhorn Am Weltmädchentag werden die Wahrzeichen der Stadt in rosa Licht getaucht und das Gifhorner Kinocenter zeigt einen Film über Ruth Bader Ginsburg.

Heute ist wieder Weltmädchentag und der trägt auch in Gifhorn die Farbe Rosa. Wie schon in den Jahren zuvor, werden wieder bekannte Gebäude und Wahrzeichen in rosa Licht getaucht. Mit Einbruch der Dunkelheit werden am Weltmädchentag das Gifhorner Schloss, die Gifhorner Hochzeitsmühle Lady Devorgilla, das FBZ Grille und das Mehrgenerationenhaus rosa angestrahlt. Auch die GWG setzt ein Zeichen und wird an diesem Tag ihre Homepage und Social-Media-Kanäle mit der Farbe rosa hinterlegen. Das teilt die Stadt Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

An diesem Tag lädt das Organisationsteam außerdem zu einem Kinoabend ins Gifhorner Kinocenter. Dort wird um 19 Uhr der Film „Die Berufung - Ihr Kampf für Gerechtigkeit“ gezeigt. Der Eintritt ist kostenlos. Ein packender Film über die Frauenrechtlerin, Juristin und spätere Richterin am Obersten Gerichtshof der USA, Ruth Bader Ginsburg, und die Anfänge ihrer juristischen Karriere als Anwältin. Im Mittelpunkt des spannenden Films steht ein Berufungsprozess, mit dem sie einen Präzedenzfall schafft, der zur sukzessiven Abschaffung der gesetzlichen Geschlechterdiskriminierung führt.

Der Weltmädchentag in Gifhorn wird in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten von Stadt, Landkreis, den Samtgemeinden Meinersen und Papenteich, Plan Aktionsgruppe, Stabsstelle Integration, FBZ Grille und anderen organisiert.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de