Wittingen Sowohl in Wittingen als auch in Dannenbüttel verletzten sich zwei Personen auf Fahrrädern. Die Gifhorner Polizei rät zum „Holländischen Griff“.

Blaulicht „Dooring-Unfall“ in Wittingen: Radfahrerin knallt gegen Autotür

Zwei Unfälle, bei denen sich jeweils ein Radfahrer und eine Radfahrerin verletzten, haben sich am Dienstagmorgen im Landkreis Gifhorn ereignet. Wie die Polizei berichtet, geschah der erste Unfall gegen 8 Uhr in Dannenbüttel. Eine 61-jährige Autofahrerin wollte von der Westerbecker Straße nach rechts auf die Bundesstraße 188 abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Ermittlungen einen von rechts nahenden Radfahrer. Auto und E-Bike stießen zusammen, der 75-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht an der Hand.

„Dooring-Unfall“ in Wittingen: Polizei rät zu „Holländischem Griff“

In Wittingen kam es gegen 9.45 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem sogenannten Dooring-Unfall. Ein 66-jähriger Beifahrer öffnete die Autotür, während eine 48-Jährige auf dem angrenzenden Radweg fuhr. Die Frau prallte gegen die Tür, stürzte und verletzte sich dadurch leicht am Kopf.

„Diese Dooring-Unfälle können durch Umsicht von Personen in Kraftfahrzeugen vermieden werden, ein einfaches Hilfsmittel ist der ‚Holländische Griff‘“, informiert die Gifhorner Polizei. Beim Aussteigen wird dabei die Tür mit der Hand geöffnet, die vom Griff weiter entfernt ist – also auf der Fahrerseite mit der rechten Hand, auf der Beifahrerseite mit der linken Hand. So dreht sich der Körper, das Sichtfeld erweitert sich und Radfahrende werden rechtzeitig erkannt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de