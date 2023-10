19-Jährige bei Diebstahl in Gifhorner Supermarkt erwischt

Supermarkt-Personal hat am Montagmittag eine 19-Jährige beim Diebstahl erwischt. Nach Angaben der Polizei wollte sie in einem Gifhorner Supermarkt eine Selbstbedienungskasse für einen Diebstahl nutzen. Die Frau legte mehrere Waren in ihren Einkaufswagen und scannte an der Kasse lediglich einen Artikel im Wert von unter einem Euro. Anschließend verließ sie den Kassenbereich in Richtung Ausgang, wo sie das Personal aufhielt.

Bei den Ermittlungen kam heraus, dass der Gesamtwert der nicht bezahlten Waren, unter anderem Kleidung und Haushaltsgegenstände, bei etwa 300 Euro liegt. Die junge Frau muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

Verkehrskontrolle: Polizei stellt in Ausbüttel mehrere Verstöße fest

Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag in Ausbüttel den Straßenverkehr kontrolliert. In der etwa zweistündigen Kontrolle stoppten die Beamten laut Mitteilung diverse Autofahrer und stellten dabei mehrere Ordnungswidrigkeiten fest. So war in einem Fall die Ladung im Fahrzeug ungesichert, ein anderer Fahrer nutzte verbotenerweise eine Blitzer-App. Fünf Fahrer hatten den erforderlichen Sicherheitsgurt nicht angelegt. In einem Auto lagen zwei Kinder völlig ungesichert schlafend auf der Rückbank, die entsprechenden Kindersitze lagen im Kofferraum. Ein Autofahrer missachtete zunächst das Haltesignal der Beamten, zwei führten den Führerschein nicht mit, und drei weitere hatten keinen Verbandskasten oder Warndreieck im Auto.

red

