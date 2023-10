Gifhorn Am Montag gelang es unbekannten Tätern tagsüber in ein Wohnhaus in Gifhorn einzubrechen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Polizei Gifhorn Unbekannte brechen in ein Wohnhaus in Gifhorn ein

Bislang unbekannte Täter sind am Montag zwichen 7.20 Uhr und 15.40 Uhr in ein Wohnhaus an der Brahmstraße in Gifhorn eingebrochen. Das berichtet die Gifhorner Polizei.

Demnach verschafften sich die Täter durch Aufbrechen der Terrassentür Zugang zum Haus. Dort entwendeten sie Bargeld und Elektronikgeräte. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Strafverfahren ein. Zur Tat werden nun Zeugen gesucht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer (05371) 980 0 entgegengenommen.

RED

