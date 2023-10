Gifhorner Modellbahnwelt lässt Sammlerherzen höher schlagen

Gifhorn Am Sonntag gab es in der Gifhorner Stadthalle einige Modellbahnen und passendes Zubehör zu bestaunen. Auch Nostalgiker kamen auf ihre Kosten.

Es gibt sie, eine Welt, in der man ohne Baugenehmigung Ortschaften aufbauen, Landschaften gestalten und emissionsfreie Fahrzeuge benutzen kann. Allerdings muss man dafür tief in die Modellbahnwelt eindringen. Am Sonntag gab es in der Gifhorner Stadthalle die Gelegenheit dazu, und das auf doppelt so großer Fläche wie im April. Der gesamte große Saal war belegt, mit allem, was das Sammler- und Modellbahnbauerherz begehrt.

Der durchschnittliche Besucher ist männlich, älter und schon im Ruhestand und hat einen scharfen Blick für das Detail. Doch selbst die Fachleute als Verkäufer waren zum Teil überfordert. Das gleiche kleine Automodell mit einem etwas anderen Farbschlag kann schon mal das Dreifache kosten, weil es seltener ist. Also gibt es aus Kostengründen eben das beige statt des grauen Modells. „Es sind heute mehr Verkäufer da, deshalb der große Saal“, sagte Veranstalter Matthias Lübker. Natürlich verteilt sich das Kundengeld dann auf mehrere Verkäufer-Portmonees oder gleich auf das Konto, denn auch Kartenzahlung war möglich.

Selbst aus Schleswig und Scharbeutz reisten einige Verkäufer an, und die Besucher kamen zum Teil sogar aus Oldenburg. Gifhorn ist eben eine Reise wert, wenn man sich bestimmte Tunnelportale und Mauerplatten sucht oder sich für Bachläufe, Nadel- und Laubbäume und Felsen in Miniatur interessiert. Günstige Häuser oder Feuerwehrdrehleiterwagen, die statt einer Millionen Euro in der Realität für 25 Euro zu erstanden waren, gab es ebenfalls, aber auch die Lokomotive für 1000 Euro.

Nostalgiker freuen sich über Modelle aus dem Jahr 1935

Für die Militärfreaks gab es den gesamten Apparat an schwerem Kriegsgerät. Der Leopard 2A5 mit Einsatzgebiet im Kosovo war ebenso darunter wie Modelle, die noch im Zweiten Weltkrieg im Einsatz waren. Der jeweilige Einsatzort stand praktischerweise dabei. Zivile Nostalgiker wurden auch fündig. So gab es originale Bahnmodelle aus uralten Zeiten und für das kleinere Portmonee etwa das Jubiläumsset 50 Jahre Märklin H0, erschienen 1985 mit Zügen, die den ersten Modellen aus dem Jahre 1935 nachempfunden waren.

Fantasievoll ergänzen konnte man die Ensembles mit Produkten aus anderen Häusern wie Lego oder Playmobil. Kinderbücher und Puppen waren dagegen vor allem etwas für die wenigen Kinder unter den Gästen. Die eigene heile Welt ohne Klimawandel zu bauen, das ist aber eher etwas für die ältere Generation, meinte ein mittelalter Besucher. Ob die selbst als Modell in Zukunft besteht, daran hatte nicht nur er Zweifel. Denn digital ist da allenfalls die eine oder andere Bahnanlage. „Die nächste Generation wird das wohl entsorgen“, meinte er. Der Zuspruch am Sonntag war aber gut. „Nach der Sommerpause bestand Nachholbedarf“, stellte Lübker fest.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de