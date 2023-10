„Gifhorn liest“ beginnt mit 5 Autorinnen und dem Tatort Gifhorn

Gifhorn Die Literaturveranstaltungen des Gifhorner Kulturvereins starten am 10. Oktober und finden in der Gifhorner Stadtbücherei statt.

Der Kulturverein Gifhorn wird dem Bereich Literatur wesentlich mehr Aufmerksamkeit widmen als bislang. In den kommenden Monaten wird es eine Vielzahl von Literaturveranstaltungen geben, meist in der Gifhorner Stadtbücherei, dem Gifhorner Literaturtempel mit seinem wunderschönen Lesesaal.

Die Veranstaltungsreihe beginnt am Dienstag, 10. Oktober, um 19 Uhr mit einer Lesung von fünf Autorinnen der Literaturwerkstatt Gifhorn. Beate Winter, Elvira Kuhnke, Petra Martin, Cornelia Cieslar und Nicole Ziemann-Witt lesen im Lesesaal der Stadtbücherei aus der Anthologie „Tatort Gifhorn“.

Gleich zwei Tage später, am Donnerstag, 12. Oktober, folgt um 16 Uhr an gleicher Stelle eine Lesung für Kinder von 5 bis 8 Jahren „Spürhuhn Gisela Gack – Vorsicht Tierdiebe“ von der Gifhorner Autorin Nicole Ziemann-Witt.

Am 13. November kommt um 16 Uhr die bekannte Kinderbuchautorin Alice Pantermüller in die Sadtbücherei: Sie liest für 8 bis 12-Jährige aus dem neuesten Buch der Reihe „Mein Lotta-Leben: „Alles Tschaka mit Alpaka“.

Am 5. Dezember kommt dann zum Abschluss der diesjährigen Lesungen um 20 Uhr der bekannte Journalist, Moderator, Produzent und Autor Hubertus Meyer-Burckhardt in die Gifhorner Stadthalle. Hier liest er aus seinem neuesten Buch: „Zehn Frauen: Meyer-Burckhardts Frauengeschichten“. Das ist eine Kooperationsveranstaltung von Stadthalle und Kulturverein Gifhorn.

Weitere Netzwerktreffen sollen stattfinden

Außerdem werden wird im November ein weiteres Netzwerktreffen aller Autorinnen und Autoren, Verlegerinnen und Verleger, Journalistinnen und Journalisten, Buchhändlerinnen und Buchhändler, Bibliothekarinnen und Bibliothekaren aus Stadt und Landkreis Gifhorn stattfinden, um die Literatur in und aus Gifhorn weiterzuentwickeln und zu stärken. Dieses Gifhorner Literaturpaket wird durch die Landkreis Gifhorn-Stiftung gefördert und soll der Beginn eines jährlichen Literaturfestivals sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturvereins Gifhorn.

Die Geschäftsstelle am Steinweg 3 in Gifhorn ist Montag und Mittwoch von 10 bis 14 Uhr, Donnerstag von 15 bis 8 Uhr, geöffnet und unter (05371)813 924 oder per Mail an info@kulturverein-gifhorn.de erreichbar.

