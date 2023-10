Viele Hunde und viel Spaß bei Bundeshundespielen am Bernsteinsee

TV-Koch Mike Süsser, überzeugter Hundefreund, präsentierte am Samstag ein kleines Tasting seiner Köstlichkeiten bei den Bundeshundespielen am Bernsteinsee. Zu Hause hat Süsser zwei Hunde, zwei Katzen, drei Hühner und ein Pferd. Und demnächst sollen noch ein paar Schafe dazu kommen.

Otis, Blue und Paris genießen die kleine Pause, liegen entspannt unter der Bank oder spielen mit Frauchen. Vanessa Kranhold aus Calu bei Cottbus, Tomke Fleetjer und Silvia Müller aus Aurich haben sich grad kennengelernt, sind Teilnehmerinnen der Bundeshundespiele am Bernsteinsee - und sind begeistert. Samstagmittag sitzen sie auf der Strandterrasse. Um sie herum reichlich Gewusel, Fellnasen mit wedelnden Schwänzen, Dalmatiner, Pinscher, Möpse, Golden Retriever, kurz alles, was die Hundewelt so zu bieten hat. Otis ist ein Bordercollie-Mischling, Paris ein schwarzer Labrador und Blue ein Siberian Husky. 3 von mehr als 300 Hunden, die bei den Bundeshundespielen mitmachen.

Teilnehmer der Bundeshundespielen schwärmen der der Location Bernsteinsee

Otis hat am Vormittag schon reichlich erlebt. Bein Canicross zum Beispiel, querfeldein Laufen mit Hund. „Da geht‘s über Stock und Stein“, erzählt Vanessa Kranhold. „Wir lieben das Abenteuer“, sagt die 26-Jährige und krault ihren Hund am Hals. Partner Jan Tursch ist auch dabei, hält sich aber eher im Hintergrund. „Ich bin hier der TT, der Turniertrottel, wie es beim Reiten heißt“, erzählt er mit einem Schmunzeln. Klar gefällt es ihm auch am Bernsteinsee. „Wir übernachten direkt hier auf dem Gelände, das ist perfekt.“

Mhmm lecker! Silvia Müller mit ihrem Siberian Husky Blue. Foto: Dirk Kühn / FMN

Die Begeisterung über den Bernsteinsee ist an den zwei Tagen immer wieder ein Thema. Da hatte Eventorganisatorin Melanie Knies das richtige Händchen. Sie spricht von einer „traumhaften Kulisse“ und „super Location“. Die Berlinerin ist gewissermaßen die Erfinderin der Bundeshundespiele. Sie hat Camp Canis gegründet, bietet „Abenteuer für Menschen und Hund“, ihr Motto: „Lass deinen Mut von der Leine!“ Wohlgemerkt: den Mut, nicht den Hund. Die Vierbeiner bleiben brav an der Leine, auch am Bernsteinsee. Überhaupt ist die Stimmung völlig entspannt, nur selten hallt mal ein Bellen über den Strand.

Knies hat den Tipp für den perfekten Veranstaltungsort aus ihrem Netzwerk. Ein Hundetrainer hat den Vorschlag gemacht. Sie hat sich das Gelände angeschaut, mit Bernsteinsee-Geschäftsführer Holger Junk und Marketing-Chefin Petra Leushake, selbst Hundebesitzer, gesprochen und schnell gemerkt: „Das passt!“ Zusammen mit dem Tiernahrungs-Hersteller Platinum hat sie die Bundeshundespiele organisiert. Und schon am Samstagnachmittag ist die Bilanz durchweg positiv. Mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mehr als 300 Hunde - aus dem gesamten Bundesgebiet. Einige Familien sind mit dem Camper gekommen, auch dafür ist das Bernsteinsee-Gelände ideal.

TV-Koch Mike Süsser, überzeugter Hundefreund, präsentierte am Samstag ein kleines Tasting seiner Köstlichkeiten bei den Bundeshundespielen am Bernsteinsee. Zu Hause hat Süsser zwei Hunde, zwei Katzen, drei Hühner und ein Pferd. Und demnächst sollen noch ein paar Schafe dazu kommen. Foto: Dirk Kühn / FMN

Bei den Bundeshundespielen am Bernsteinsee gibt es bewusst keine Wettbewerbe

Apropos Tiernahrung: Platinum stellt sein Trockenfutter via Fleischsaftgarung her. Das wiederum fiel TV-Koch Mike Süsser auf, der sich berufsbedingt gefordert sah. „Kochen unter Vakuum, das ist eigentlich was, das wir machen“, erzählt er den Zuschauern am Bernsteinsee. Er veredelte die Platinum-Zutaten noch mit einigen Gewürzen und fertig war das Essen für Zweibeiner. „Das ist kein Werbegag“, sagt Süsser beim Tasting. Vor der Begrüßung darf er am Samstag erstmal mit einigen Hunden kuscheln. Die Kostproben für Zweibeiner gehen dann weg wie nichts. Das Publikum ist begeistert. „Schmeckt klasse“, sagt Tina aus Wolfsburg. Auch Platinum-Geschäftsführer Sascha Galinski hilft beim Verteilen.

TV-Koch Mike Süsser (hinten links), überzeugter Hundefreund, präsentierte am Samstag ein kleines Tasting seiner Köstlichkeiten, die auf der gleichen Methode basieren wie die Herstellung der Platinum-Hundenahrung. Platinum-Geschäftsführer Sascha Galinski (rechts) half beim Verteilen. Foto: Dirk Kühn / FMN

Für Stimmungen sorgen an beiden Tagen mehrere Moderatoren. „Veni, vidi, wau!“ steht auf ihren Hoodies. In Anlehnung an Cäsars Ausspruch „Veni, vidi, vici!“ oder eben „Ich kam, ich sah, ich siegte“. Das Siegen fehlt ganz bewusst. Melanie Knies: Es gibt keine Wettbewerbe hier. Am Ende sind alle Helden“, sagt sie. Mensch und Hund sollen das machen, was Spaß macht. „Das ist hier ein ganz großer Spielplatz!“

Die acht Jahre alte Hanna war die jüngste Teilnehmerin an den Bundeshundespielen. Dafür gab's ein Spielzeug für Hündin Lala. Foto: Dirk Kühn / FMN

Das gefällt nicht nur der jüngsten Teilnehmerin: Die achtjährige Hanna hat eben noch mit Hündin Lala kleine Kunstückchen gezeigt, schon sitzen die beiden auf einem Stand-up-Paddle im See. Als sie der fiese Wind etwas abtreibt vom Kurs, schwimmt Papa schnell rüber und hilft. „Schwimmen waren wir heute Morgen schon“, erzählt Vanessa Kranhold. Sie ist allerdings froh, dass sie einen Neopren-Anzug trug. Den brauchte Otis nicht, er schwimmt für sein Leben gern.

Eine der angebotenen Disziplinen: Stand-up-Paddling mit Hund. Das kam bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut an - und gefiel auch den Hunden. Foto: Dirk Kühn / FMN

Dann ist die Pause vorüber. Die Teilnehmerinnen wollen zum Beachility, ein Agility-Parcours im Sand am Bernsteinsee. Die Hunde balancieren über schmale Stege, kriechen durch Tunnel, tasten sich über eine Wippe vorwärts - immer mit viel Spaß! Noch einmal Knies: „Wir brauchen coole Events und glückliche Menschen!“

Der kräftige Applaus war ihnen sicher: Tolle Tricks zeigten Tiger, Phili, Willow, Lala und andere Hunde mit Frauchen oder Herrchen. Foto: Dirk Kühn / FMN

Eine der angebotenen Disziplinen: Stand-up-Paddling mit Hund. Das kam bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut an - und gefiel auch den Hunden. Foto: Dirk Kühn / FMN

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de