Feierwerk Roth feiert zehnjähriges Bestehen in Isenbüttel

Christina und Tell Roth sind mit ihrem Catering-Unternehmen und dem Feierwerk seit zehn Jahren in Isenbüttel.

Sie sind eine Institution – nicht nur im Landkreis Gifhorn: Christina und Tell Roth blicken mit ihrem Catering-Unternehmen und dem Feierwerk im Isenbütteler Gewerbegebiet auf das zehnjährige Bestehen zurück. Und sie schauen nach vorn: Die nächsten Frühlingswiesn finden am 19. und 20. April statt.

Münchner Zwietracht rockt im April das Feierwerk in Isenbüttel

„Die Band ist gebucht!“, sagte Roth zu Wochenbeginn. Klar, dass die Münchner Zwietracht wieder in Isenbüttel mit dabei sind. Grad erst haben sie die Wiesn in München gerockt, gelten als populärste Oktoberfest-Band der Welt und sind erneut in der Kategorie Live-Act als Künstler des Jahres ausgezeichnet worden. „Eine super Band“, freut sich der Isenbütteler Roth.

Der Name Roth ist ein Begriff in der Region, auch weit über die zehn Jahre in Isenbüttel hinaus. Mehr als 30 Jahre war Roth of Switzerland im Wolfsburger Schachtweg ansässig. Der Liebe wegen kam der Schweizer Metzger Heinrich Roth einst nach Niedersachsen, führte zusammen mit seiner Frau Ingeburg den Betrieb. Roth war viele Jahre Caterer im Congress-Park in Wolfsburg, im Gifhorner Mühlenmuseum und in der Stadthalle. Gerade erst hat das Unternehmen den Vertrag mit der Stadt Gifhorn noch einmal um ein Jahr verlängert.

2013 wurde der neue Firmensitz in Isenbüttel in Betrieb genommen. Christina und Tell Roth machten den Familienbetrieb mit aktuell knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einem in der Region führenden Caterer für Events, Messen oder private Veranstaltungen. Die schweren Jahre der Corona-Pandemie, das Insolvenzverfahren, der Einstieg des Investors Cornelius Ebel – längst ist Roth wieder in ruhigem Fahrwasser. Ähnlich beliebt wie die Frühlingswiesn ist auch der Wintermarkt, der quasi schon vor der Tür steht.

Roth bietet Sonderaktion zum zehnjährigen Bestehen an

Diese erfolgreichen zehn Jahre möchte Familie Roth nun gemeinsam mit ihren Gästen, Kunden und Freunden mit einer Sonderaktion unter dem Motto „Wir feiern, Sie profitieren! - 10 Jahre, 10 Gerichte, 10 Wochen, 10 Euro“ würdigen. Bis zum 26. November stehen zehn Gerichte auf der Speisekarte und können ab 10 Personen bestellt werden: Von Gifhorner Bratwürsten, Paprikagulasch, hausgemachte Lasagne oder Backschinken bis hin zu Dinkelbratling ist für jeden etwas dabei. Bestellt werden können die Gerichte entweder per E-Mail an info@roth-catering.de oder unter der Rufnummer (05374) 95 515.

