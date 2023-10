Gifhorn Auf dem Lehmweg in Gifhorn krachte es am Donnerstagnachmittag. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Polizei Gifhorn Zwei verletzen sich bei Auffahrunfall in Gifhorn leicht

Auf dem Lehmweg in Gifhorn ist es am Donnerstag gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei schreibt, fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Audi A6 in Richtung Osten, als der vor ihm fahrende Volkswagen Polo bremsen musste.

Fehlender Abstand sorgt für Autounfall in Gifhorn

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es wegen fehlenden Abstands zum Unfall - der Audi fuhr auf den Polo auf, der schob sich wiederum in einen vorausfahrenden Hyundai i30. Die 63-jährige Hyundai-Fahrerin und eine 21-jährige Beifahrerin im Audi verletzten sich leicht. Ein Rettungswagen war im Einsatz, es musste jedoch niemand in eine Klinik.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 13.000 Euro. Der Audi wie auch der Volkswagen mussten abgeschleppt werden.

Nun bittet die Polizei Zeugen des Unfalls, sich zu melden: 05371 9800.

red

