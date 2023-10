Deshalb ist der Bernsteinsee perfekt für die Bundeshundespiele

Der Bernsteinsee in Stüde, Gemeinde Sassenburg, ist am Wochenende, 7. und 8. Oktober, Austragungsort der Bundeshundespiele. Eventorganisatorin Melanie Knies ist begeistert von der Location am Elbe-Seitenkanal.

Wuff! Die Bundeshundespiele feiern am Wochenende bundesweite Premiere am Bernsteinsee in Stüde. Im Mittelpunkt stehen Herrchen und Frauchen mit ihren Vierbeinern, die sich in verschiedenen Disziplinen wie Stand-up-Paddeling mit Hund, Dog-Dancing, Wettschwimmen mit Hund oder Laufen mit Hund messen können. Ganz wichtig: Es soll allen Beteiligten, Mensch und Tier vor allem Spaß, Spaß und nochmal Spaß machen.

Am Ende jedenfalls erhält jeder Vierbeiner eine Heldenurkunde, egal wie er in seinen Disziplinen abgeschnitten hat. Zur Auswahl stehe den Teilnehmenden insgesamt zehn Disziplinen, von denen vier ausgewählt werden können. Eingebettet ist das Spektakel in ein buntes Begleitprogramm aus Moderation, Musik, Shopping, Kulinarik, Vorträgen und Vorführungen. Die Organisatoren der Bundeshundespiele sind zum einen der Hunde-Eventveranstalter Camp Canis aus Berlin und zum anderen der Hundenahrungshersteller Platinum aus Bingen.

Stand-up-Paddeling mit Hund? Kein Problem bei den Bundeshundespielen am Stüder Bernsteinsee. Foto: Van Luettjen Fotografie / FMN

Für Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich das Hundespektakel anschauen möchten, ist der Besuch kostenlos. „Die Bundeshundespiele sind ein Event für Jedermensch und Jederhund“, so Eventorganisatorin Melanie Knies. Bundeshundespiele – war da nicht was? Ja, der Name entstand in Anlehnung an die Bundesjugendspiele, die über Generationen unter Schülerinnen und Schülern sozusagen bedingte Begeisterung ausgelöst haben. Ja, wir haben da ein Trauma aufzuarbeiten“, sagt Knies mit einem Augenzwinkern.

„Wir brauchen mehr Abenteuer, mehr Events, mehr Action, die uns nicht trennt, sondern zusammenbringt. Und dafür sind die Bundeshundespiele perfekt“, so Knies. Sie betont, es könne wirklich jeder Hund mitmachen. Ob gemütlich oder ambitioniert, Jungspund oder fitter Senior, Profisportler oder Hobby-Läufer. Das Event verbinde klassische Disziplinen aus dem Hundesport, wie zum Beispiel Agility oder Canicross mit Fun-Acts wie Stand-Up-Paddeling-Wettrennen oder Weitsprung.

Das Regelwerk sei dünn und ein Siegertreppchen nicht vorhanden. „Es geht ums dabei sein, es geht um Teamwork mit dem Hund, es geht um raus aus dem Alltag“, fasst die Organisatorin zusammen. Ihr Credo: Das Leben ist zu kurz für immer die gleiche Gassi-Runde.

Und genau deshalb ist die Berlinerin Melanie Knies so begeistert vom Bernsteinsee. Das Ferienresort sei eine „mega-coole Location“. Sie ist begeistert von der Lage am Elbe-Seitenkanal, vom See und vom Strand und spricht von einer „traumhaften Kulisse.“ Das kommt gut an bei Bernsteinsee-Geschäftsführer Holger Junk und Marketing-Chefin Petra Leushake. Sie haben sich ohnehin den Hunde-Tourismus auf die Fahnen geschrieben und sind begeistert von dem Event.

Leushake erwartet rund 300 Aktive an beiden Tagen. „Unser komplettes Team ist im Einsatz.“ Für sie seien die Bundeshundespiele ein Herzensthema. „Wir lieben die Natur und sind selbst Hundehalter. Was gibt es Schöneres als so ein Event?“ Zumal sich Hundehalter oft vorkommen wie Gäste zweiter Klasse. Da gebe es in Norddeutschland noch viel Nachholbedarf.

TV-Koch Mike Süsser ist am Samstag bei den Bundeshundespielen in Stüde zu Gast. Foto: Kabel 1

Mit dabei ist am Wochenende auch TV-Koch Mike Süsser, unter anderem bekannt durch „Mein Lokal, Dein Lokal“. Von 12 bis 12.45 Uhr und von 14.30 bis 15.15 Uhr ist eine Probierstation geöffnet. Ab 16 Uhr ist Autogrammstunde.

Woran erkenne ich, ob es meinem Hund gut geht oder er Stress hat? Freut er sich, wenn ich nach Hause komme? Wieso wälzt sich Frieda genüsslich in jedem toten Maulwurf? Antworten auf die Fragen will am Samstagabend ab 19.30 Uhr Marc Eichstedt beziehungsweise Marc Lindhorst, Inhaber der Hundeschule Martin Rütter Dogs Kiel und bekannt aus den TV-Shows wie „Der Hundeprofi, geben.

Essen und Getränke gibt es an der Strandterrasse und der Strandlounge

Samstag und Sonntag ist die Strandterrasse ab 10 Uhr geöffnet. Es gibt Heißgetränke, Kuchen, Bockwürstchen, Butterbrezeln und pikante Snackstangen. Ab 12 Uhr ist die Strandlounge geöffnet. Dort gibt es unter anderem Erbsen-Würstcheneintopf, Chili sin Carne, Pommes, Bratwurst und Schnitzelbrötchen.

Fehlt nur noch das passende Wetter. Petra Leushake ist optimistisch. „Sieht doch ganz gut aus.“ Ansonsten gilt die alte Hundesbesitzerweisheit: Es gibt kein schlechtes Wetter!

