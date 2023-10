Gifhorner Firmlinge sammeln mehr als 1400 Euro

Die Freude war den Beteiligten ins Gesicht geschrieben: Der diesjährige Firmkurs der St. Altfrid Pfarrei Gifhorn/Meine widmete sich dem Thema Armut in Deutschland und die Jugendlichen sammelten in einem Gottesdienst Spenden für die Initiative „Der Hof, die Tafel und die Kirche“.

Der diesjährige Firmkurs der St. Altfrid Pfarrei Gifhorn/Meine widmete sich dem Thema Armut in Deutschland. So wollten die Jugendlichen in einem Gottesdienst nicht nur auf Armut und deren gesellschaftliche Bedeutung aufmerksam machen, sondern auch aktiv Spenden für die Initiative „Der Hof, die Tafel und die Kirche“ sammeln. Mit den Geldern werden Lieferungen von biologisch angebauten und regionalen Lebensmitteln an die Gifhorner Tafel ermöglicht. Gleichzeitig wird damit das Integrationsprojekt „Der Hof“ in Isenbüttel unterstützt.

Und der Bedarf in Gifhorn sei da, berichtet Edeltraud Sack von der Gifhorner Tafel: „3.500 Personen nutzen unser Angebot im Monat. Und der Bedarf wird noch weiter steigen“, ist sie sich sicher. Roland Bursian vom heilpädagogischen Hof fügt hinzu: „Menschen sollten ein Recht auf gesunde Lebensmittel haben und durch unsere Initiative werden der Tafel immer frische Lebensmittel geliefert. Es ist schon bemerkenswert, dass ein Firmkurs mit einer Aktion so ein Zeichen setzen kann.“

Die Jugendlichen gestalteten einen kreativen Gottesdienst zum Thema„Wunder bewirken“ und luden im Anschluss zu einem Austausch ein. Bei der Projektumsetzung wurden sie von der Firmkurs-Leitung Ulrich Kleine, Carlos Merinero und Christine Cordes (past. Mitarbeiterin in St. Altfrid) unterstützt. Nelly Evers, Teilnehmerin aus dem Firmkurs: „Ich bin ganz überrascht, dass wir so viel Geld gesammelt haben. Das ist richtig toll.“ Martin Wrasmann, der die Initiative mit ins Leben rief, äußerte sich so: „Es ist kein kleines, sondern ein großes Wunder. Es geht nicht nur um die finanzielle Unterstützung, sondern es macht einfach nur Hoffnung, Jugendliche zu sehen, die ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen.“

Die Initiative „Der Hof, die Tafel und die Kirche“ kann weiter unterstützt werden. Spendenkonto: IBAN DE47 2695 1311 0037 0014 43, Kontoinhaber: Pfarrei St. Altfrid Gifhorn/Meine, Stichwort: Der Hof

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de