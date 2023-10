Wahrenholz In Wahrenholz verunreinigte ein Unbekannter Autos mit Gülle. In Gamsen radelte ein Mädchen nach Unfall davon. Die Polizei bittet um Hinweise.

Polizei sucht Gülle-Fahrer in Wahrenholz und Mädchen in Gamsen

In Wahrenholz sind am Montag dieser Woche zwei geparkte Autos mit Gülle verunreinigt worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach parkten Volkswagen Polo und ein Volkswagen Multivan auf einem Parkstreifen in Höhe der Hauptstraße 13 in Wahrenholz. Zwischen 10.15 und 11.15 Uhr wurden die beiden Autos vermutlich im Vorbeifahren durch ein landwirtschaftliches Arbeitsfahrzeug mit Gülle bespritzt. Rückstände davon blieben selbst nach einer Autowäsche im Lack der Fahrzeuge. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05376 976560 entgegen.

Mädchen radelt nach Unfall in Gamsen davon

Am Mittwochmorgen ist es in Gamsen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 20-Jährige gegen 7.40 Uhr mit ihrem VW Beetle von der Straße „Gänsetor“ auf die Hamburger Straße biegen. Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit dem Fahrrad eines jungen Mädchens, das auf dem Radweg in Richtung Gifhorn fuhr. Das Mädchen stürzte nicht und fuhr weiter. Das Kind wird auf etwa acht Jahre geschätzt und konnte laut Polizei nicht näher beschrieben werden. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden: 05371 9800.

