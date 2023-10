Tausende erleben goldenen Herbst auf Hillerses Herbstmarkt

Hillerse Die Bäume am Festplatz am Brink schaffen eine ganz eigene Atmosphäre. Und dann dieser unwiderstehliche Duft der Kartoffelpuffer!

Unter den mächtigen Kastanien und Ahornbäumen auf dem grünen Festplatz am Brink drehte sich am Tag der Deutschen Einheit alles um Selbstgemachtes und Handgefertigtes. Beim 24. Herbstmarkt des Kulturvereins Hillerse präsentierten Vereine und Hobbykünstler an mehr als 60 Ständen ihre Angebote. Die Besucher kamen in Scharen.

„Den Regen, der für 12 Uhr angesagt war, haben wir wohl erfolgreich in Richtung Meinersen weggepustet“, berichtete Susanne Hämpke augenzwinkernd. Gemeinsam mit Christine Rampf und Kirsten Schütz hat Hämpke bei der Organisation des Marktes seit vielen Jahren den Hut auf.

Vorbreitungen für die Jubiläumsauflage starten schon

„Wir sind bisher sehr zufrieden mit dem Verlauf“, sagte das Trio, das den Bummel über die Meile nutzte, um frühzeitig bei den Beschickern abzufragen, ob sie im Boot sind, wenn der Markt im kommenden Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert. Dafür haben sich die Frauen einiges vorgenommen. „Die Vorbereitungen dafür beginnen, sobald hier Feierabend ist.“

Neben dem Kauf von herbstlicher Floristik und Co steuern viele Besucher den Markt wegen der breiten Palette kulinarischer Köstlichkeiten an. Für Familie Heuer aus Gifhorn sind allein die Kartoffelpuffer vom Harry-Club die Reise wert. „Ich werfe erst einen Blick auf andere Dinge, wenn ich mich damit sattgegessen habe“, berichtete Fred Heuer.

Seit es den Markt gibt, braten die Männer, von denen keiner Harry heißt, in einer riesigen Pfanne die Puffer, die zu einem Markenzeichen des Herbstmarktes geworden sind. „Wir haben 100 Kilo Teig und hoffen, dass wir damit bis kurz vor Schluss reichen“, sagte Kulturvereins-Vorsitzender Hans-Hermann Raulfs, der in der lustigen Truppe der Pufferbäcker aktiv mitmischt.

Nicht nur die knusperigen Taler gingen weg wie warme Semmeln. Ebenso die Hochzeitssuppe sowie Käseteller, die am Weinstand der Landfrauen verkauft wurden.

Alles dabei, was zu einem dörflichen Jahrmarkt dazugehört

Zwischen Ständen mit Schmuck, Strickwaren sowie dekorativen Holzartikeln für die Adventszeit, hatten auch Institutionen und Vereine ihre Stände aufgeschlagen. Partnerschafts-Komitee, Diakonie, Feuerwehr und Co informierten über ihre Arbeit und sorgten mit Spielangeboten für Unterhaltung. Für die jüngsten Besucher drehte sich ein Karussell und für die Musik zur Mittagszeit sorgten die Jagdhornbläser des Hegerings Hillerse, die sich laut Raulfs künftig jährlich mit dem Feuerwehrmusikzug abwechseln wollen.

