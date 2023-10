Polizei sucht Radfahrer nach kurioser Opferflucht in Leiferde

Unfallflucht mal andersrum im Landkreis Gifhorn. Die Polizei sucht nach einem Unfall zwischen Auto- und Radfahrer den gestürzten Biker. Dabei gilt der Unbekannte als Geschädigter, während vieles für die Unfallschuld des Autofahrers spricht, der auch pflichtgemäß am Unfallort wartete. Die Polizei Meinersen sucht nun Zeugen.

Ermittelt ermittelt wird laut Polizeisprecher Christoph Nowak seit dem Unfall am Donnerstag gegen 6 Uhr früh in Höhe der Einmündung Landes Moor auf den Gilder Weg. Dort wollte ein 24-Jähriger mit seinem VW in den Gilder Weg einbiegen. Beim Fahren in den Einmündungsbereich näherte sich dem Polo von links kommend ein Fahrrad. Den bisherigen Ermittlungen nach übersah der 24-Jährige das Fahrrad. Es kam zum Unfall, der Radfahrer stürzte.

Doch das nahm der Mann augenscheinlich nicht krumm. Er berappelte sich, stieg wieder auf sein Rad und fuhr vom Unfallort weg.

Der Fahrradfahrer wurde als Mann von 30 bis 35 Jahren beschrieben. Er habe ein langärmliges, blaues T-Shirt getragen. Bei dem Fahrrad habe es sich um ein graues E-Bike der Firma Cube mit grünlichem Neonstreifen gehandelt, so der unfallbeteiligte Autofahrer.

Die Polizei Meinersen sucht nun den taffen Biker und weitere Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat unter der Rufnummer 05372 9733-0 entgegen.

