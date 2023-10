Warum brannte die Küche im unbewohnten Stüder Wochenendhaus?

Stüde Hatte sich ein Fremder in dem Holzhaus eingenistet? Die Polizei beschlagnahmt den Brandort. Den Schaden schätzen die Ermittler auf 50.000 Euro.

Die Sassenburger Feuerwehr sicherte am Montagmorgen ein schwelendes unbewohntes Haus im Stüder Ferienhausgebiet am Bernsteinsee.

Feuer-Großalarm in der Gemeinde Sassenburg am Montagmorgen. Ein Spaziergänger im Stüder Wochenendhausgebiet sah im hinteren Teil der Nachtigallenallee Rauch aus einem Hausfenster dringen und hörte den durchdringenden Alarm eines Rauchwarnmelders. Für die Freiwilligen der Feuerwehren Stüde, Westerbeck, Dannenbüttel und Grußendorf war der Brückentag mit dem Notruf des Passanten gelaufen. Ihr zweistündiger Einsatz begrenzte den Schaden an dem Holzhaus auf 50.000 Euro nach Schätzung der Polizei.

55 Löschkräfte eilten zum Brandort, zumal Gefahr für Menschenleben befürchtet wurde. Etwaige hilflose Personen zu retten, hatte für Gemeindebrandmeister Holger Bellwart als Einsatzleiter Vorrang. Sofort schickte er einen Suchtrupp unter Atemschutz in das verqualmte Holzhaus. Um keine Zeit zu verlieren, brach die Feuerwehr die verschlossene Eingangstür auf.

150 Grad heiße Wände und Asbestbelastung: Atemschutzträger erleidet Schwächeanfall

Die schlimmsten Befürchtungen bestätigten sich nicht. Es befand sich kein Mensch in dem seit dem Tod der Eigentümerin vor einem halben Jahr unbewohnten Haus. Schwierig blieb die Situation dennoch. Offene Flammen fanden die insgesamt drei Atemschutz-Trupps nicht in der ausgebrannten Küche. Anscheinend war das offene Feuer von selbst erloschen. Aber schwelte nicht Glut im offenen Dachgebälk? Sicherheitshalber ließ Bellwart das Dach von außen aufbrechen, um Gewissheit zu bekommen.

Dass Messungen Asbestbelastung ergaben, machte die Sache nicht einfacher. Schutzmasken waren Pflicht für alle Helfer. Dann erlitt ein Atemschutzträger der Feuerwehr einen Schwächeanfall und musste von Sanitätern versorgt werden. Ins Krankenhaus musste der Mann nicht. „Es war sehr heiß in dem Haus, die Wände hatten teilweise noch 150 Grad und der Kamerad hatte zu wenig getrunken“, berichtete Bellwart.

Brandursache bleibt rätselhaft

Insgesamt war das Häuschen für die Feuerwehr schwer zugänglich wegen hoher Einfriedungen und dichter Bepflanzung im Garten. Löschwasser holten die Einsatzkräfte aus einem Hydranten in einiger Entfernung.

Mysteriös bleibt die Brandursache in dem seit einem halben Jahr leerstehenden Haus. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort für weitere Ermittlungen. Laut Feuerwehrchef Bellwart leben die Erben der letzten Bewohnerin in Helmstedt und mussten erst einmal ausfindig gemacht werden, um das Haus nach dem Brandschaden wetterfest zu machen. Dass sich ein Fremder des Hauses bemächtigt hätte, hält Bellwart für wenig plausibel: „Die Haustür war fest verschlossen.“ Ein technischer Defekt? Normalerweise sind sie Sicherungen aus , wenn ein Haus länger nicht benutzt wird. Auf die Brandermittler kommt also jede Menge Arbeit zu.

