Gifhorn Die Musicalkomödie rund um das Thema Älterwerden wird am Sonntag in der Stadthalle gezeigt. Tickets sind noch erhältlich.

In einer Privatklinik treffen vier unterschiedliche Frauen aufeinander und erleben urkomische Situationen.

Beziehungskisten „Himmlische Zeiten“ in der Gifhorner Stadthalle

Die Musicalkomödie „Himmlische Zeiten“, die am 1. Oktober um 16 Uhr in der Gifhorner Stadthalle gastiert, geht leichtfüßig mit den Themen des Älterwerdens um. Beziehungskisten, Hochzeiten, Scheidungen und Schönheits-OPs werden gründlich aufs Korn genommen. Das teilt die Stadthalle Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Kurz zur Handlung: In einer Privatklinik treffen eine Karrierefrau, eine Rentnerin, eine junge Mutter und eine Diva aufeinander. Eigentlich fühlen sie sich ziemlich gut in Form. Trotzdem hadern sie damit, dass die Uhr für jede von ihnen tickt. Und das tun sie auf schlagfertige und quicklebendige Weise, denn diese Aufführung feiert das Leben und die Freundschaft. Liebenswerte Charaktere mit Ecken und Kanten, urkomische Situationen und viel Musik machen diese Aufführung zu einem unvergesslichen Erlebnis, heißt es von der Stadthalle weiter.

Tickets für das Musical sind erhältlich unter www.stadthalle-gifhorn.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

