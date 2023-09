Im Grenzmuseum in Böckwitz steht die Erinnerungskultur im Fokus

Das Grenzmuseum Böckwitz/Zicherie öffnet am 3. Oktober ab 11 Uhr seine Pforten für Besucher. Bereits eine beziehungsweise zwei Stunden vorher beginnen drei geführte Touren. Eine 25 Kilometer lange Grenzlandwanderung am Grünen Band zum Grenzmuseum mit Martina Neßwetter startet um 9 Uhr, Treffpunkt dafür ist am Dorfteich in Breitenrode. Ebenfalls in Breitenrode dürfen sich um 10 Uhr Radelnde an der Feuerwehr zusammenfinden, um gemeinsam Richtung Böckwitz zu starten. Zur selben Zeit setzt sich vom Museum in Böckwitz aus eine 30 Kilometer lange Radtour in Bewegung, bei der Doreen Fiedler und Ulrich Lange die Teilnehmenden mit Geschichten über Zicherie und Böckwitz versorgen. Die Teilnahme kostet jeweils 8 Euro, die Anmeldung kann per Email unter der Adresse touren@grenz-museum.de erfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung des Museums.

Das Programm am Tag der deutschen Einheit ist vielfältig

Das Programm im Grenzmuseum beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst, durch den der Superintendent des Kirchenkreises Salzwedel, Steffen Doms, führt und der von Elisabeth Bratke musikalisch begleitet wird. Um 12 Uhr wird der erste Teil der Ausstellung „Aufarbeitung. Die DDR in der Erinnerungskultur“ der Bundesstiftung Aufarbeitung eröffnet, die sich mit der SED-Diktatur befasst. Außerdem wird eine Installation des Künstlers Marius Förster gezeigt.

Die Grußendorfer Wildnisfotografin Sabine Hendel lädt um 13 Uhr zum Fotovortrag „Waldgeschehen, Ort der tausend Augen“ ein. Der Eintritt kostet 12 Euro, eine Anmeldung wird unter der Email-Adresse lesung@grenz-museum.de erbeten.

Die Autorin Ines Godazgar stellt um 15 Uhr ihr Buch „Grenzschicksale – Als das Grüne Band noch grau war“ mit einer Lesung und einem Gespräch mit der Zicherierin Inge Jakobs vor.

Was raschelt hier, was krabbelt da, heißt es um 13 Uhr sowie um 15 Uhr: Dann starten Entdeckertouren für Kinder und Familien mit Holger Nußbaumer, der Natur- und Landschaftsführer des Biosphärenreservats Drömling ist

