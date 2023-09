Kinderkulturkarawane gastiert zum zweiten Mal in Gifhorn

Das Teatro Trono aus Bolivien ist vom 3. Oktober bis zum 7. Oktober zu Gast in Gifhorn. Die am Tag der deutschen Einheit ankommende Gruppe aus sechs jungen Künstlerinnen und Künstlern wird an den berufsbildenden Schulen gastieren und Workshops zu den vielfältigen Künsten aus den Bereichen des darstellenden Spiels durchführen. Durch ein fein gestricktes Netz im Stundentakt werden viele Schülerinnen und Schüler von beiden Schulen teilnehmen können und sich unter der Anleitung der Gäste aus Bolivien selbst mit ihren Fähigkeiten erleben, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Gifhorn.

Für die restliche Zeit ihres Besuches werden die jungen Künstlerinnen und Künstler von Teatro Trono mit den Schülerinnen und Schülern noch gemeinsam Farbdruck erproben, einen Stadtrundgang durch Gifhorns historische Innenstadt machen und beim Grillfest Zeit für gemütlichen Austausch haben.

„Die Zukunft beginnt heute“

Das Motto von Teatro Trono „Die Zukunft beginnt heute!“ wurde für das soziokulturelle Projekt für Straßenkinder vor mehr als dreißig Jahren gewählt. Seither wird auf der Grundlage der eigenen Erfahrungen durch die teilnehmenden Jugendlichen über Pantomime, klassisches Theaterspiel, Clowning, Zirkustechniken und Maskenspiel eine ausdrucksstarke Körpersprache entwickelt. Sie wirkt auf der Bühne ohne viele Worte in eindrucksvollen Bildern, wobei traditionelle Musik fast immer eine Begleitung gibt, so der Landkreis.

Das kann in der öffentlichen Aufführung im Gifhorner Rittersaal am Mittwoch, 4. Oktober, um 17 Uhr in eigener Anschauung erlebt werden. Das Stück „El Ser-vil“ von Teatro Trono beschäftigt sich mit aktuellen Themen, wobei die Passivität vieler Gesellschaften mit Theaterspiel, Zirkus und Tanz hinterfragt wird. Die Aufführung ist kostenfrei, allerdings wird dringend um Anmeldung mit Angabe der Personenzahl unter Integration@gifhorn.de gebeten. Die Platzzahl ist begrenzt.

red

