Keyless-Trick: Diebe stehlen Audi von Grundstück in Calberlah

Calberlah Laut Polizei haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag aus einem Carport in Calberlah ein hochwertiges Auto gestohlen. Die Beamten suchen Zeugen.

In der Nacht zu Dienstag ist ein Auto aus einem Carport an der Straße „Am Knick“ in Calberlah gestohlen worden. Laut Polizei handelte es sich dabei um einen hochwertigen Audi. Zwischen 20 Uhr und 6.20 Uhr haben Unbekannte eine Sicherheitslücke des sogenannten „Keyless Go“-Systems ausgenutzt.

Autodiebstahl in Calberlah: „Keyless Go“-System ausgenutzt

Bei diesem System identifiziert sich der Fahrer über eine Art Transponder. Der Motor wird beispielsweise per Knopfdruck gestartet. Kriminelle können das Signal des Transponders abfangen und imitieren. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nun. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge vor oder während des Tatzeitraums beobachtet hat, soll sich unter 05371 9800 melden.

Die Polizei schreibt, dass Schlüssel für Fahrzeuge mit einem Keyless-Komfortsystem nicht in der Nähe zu Haustüren aufbewahrt werden sollten. Das Funksignal des Schlüssels sollte am Ablageort zudem durch einen Behälter abgeschirmt werden. Das Auto sollte auch dann nicht öffnen, wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt an die Fahrzeugtür gehalten wird.

red

