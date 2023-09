Die Polizei ermittelt nach einer Fahrerflucht in Gifhorn (Symbolfoto).

Blaulicht Gifhorn Auto verletzt Radlerin in Gifhorn - Fahrerin flieht

Am Freitagmorgen ist es im Alten Postweg in Gifhorn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Polizei. Demnach fuhr eine 40-jährige Radfahrerin gegen 7.50 Uhr auf dem Fahrradstreifen in stadtauswärtige Richtung. Aus dem Rotkehlchenweg kommend fuhr ein graues Auto über die Freiherr-vom-Stein-Straße und achtete laut Polizei nicht auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr.

Auto prallt in Gifhorn gegen Radfahrerin

Trotz Vollbremsung konnte die Radfahrerin einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug nicht mehr vermeiden - sie stürzte. Dabei wurde sie am Arm verletzt. Die Autofahrerin fuhr davon.

Eine Schülerin beobachtete den Unfall. Laut Polizei soll die Fahrzeugführerin jung sein und schwarze sowie blonde Haare haben. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise: 05371 9800.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de