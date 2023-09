Vandalismus an Wesendorfer Schule: Eier gegen Turnhalle geworfen

Die Polizei in Wesendorf sucht Zeugen zu zwei aktuellen Strafverfahren. So trieben Unbekannte auf dem Gelände der dortigen Grundschule ihr Unwesen. Sie schälten die Rinde eines Baumes an mehreren Stellen ab und warfen rohe Eier gegen die Fassade der Turnhalle. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr.

In Wahrenholz wiederum kam es am 19. September zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 58-Jähriger hatte sein Firmenfahrzeug an diesem Tag gegen 7.50 Uhr in einer Parkbucht an der Hauptstraße geparkt, auf Höhe der Hausnummer 35. Als er gegen 9.30 Uhr zurückkehrte, war der linke Außenspiegel beschädigt. Vermutlich hatte ein anderes Fahrzeug den grün lackierten Mercedes-Benz-Sprinter beim Vorbeifahren gestreift. Allerdings hatte der Fahrer nicht angehalten.

Zeugen zu beiden Fällen melden sich bei der Polizei in Wesendorf. Diese ist telefonisch unter der Nummer (05376) 976560 erreichbar.

red

