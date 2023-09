Auto landet bei Calberlah im Graben: 30-Jährige verletzt

Calberlah Auf der K 114 im Kreis Gifhorn ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall. EIn Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

Der Wagen der 30-Jährigen lag nach dem Unfall in entgegengesetzter Richtung im Graben.

Auf der K114 auf Höhe Calberlah (Kreis Gifhorn) hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem eine 30-Jährige leicht verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei vor Ort war sie mit ihrem VW Aerton auf der Kreisstraße Richtung Gifhorn unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor, weil dies auf den Grünstreifen geraten war. Der Wagen kam ins Schleudern, rutschte in den Graben und blieb letztlich in entgegengesetzter Richtung dort liegen.

Ersthelfer, die noch vor der Polizei vor Ort waren, halfen der 30-Jährigen aus dem Unfallwagen. Als die Beamten eintrafen, sei sie ansprechbar gewesen. Trotzdem wurde sie auf Grund ihrer Verletzungen in das Krankenhaus in Gifhorn gebracht.

Die Feuerwehr Isenbüttel war unter der Leitung von Andreas Schmidt mit 24 Einsatzkräften angerückt, brauchte aber nicht mehr eingreifen. Derweil staute sich der Verkehr auf der Tangente wegen der halbseitigen Sperrung ein wenig - wegen der Baustelle weiter westlich ist die Straße aber ohnehin nur in eine Richtung befahrbar. Wegen der Absperrbaken rund um die Tankumseekreuzung waren die Einsatzfahrzeuge auf dem Weg zum Unfallort teils nur langsam vorangekommen.

