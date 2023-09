Christine Brand liest im Oktober in der Isenbütteler Bücherei

Am Samstag, 7. Oktober, wird die Schweizer Autorin, Journalistin und Gerichtsreporterin, Christine Brand, in Isenbüttel erwartet. Passend zur Jahreszeit und zur Kerzenscheinlounge-Serie, stellt sie ab 20 Uhr in der Bücherei Isenbüttel ihren aktuellen Thriller „Der Feind“ vor: Eine bizarre Mordserie an Männern sowie Schüsse während einer Frauendisko.

Christine Brand wird aber nicht nur ihren neuen Thriller präsentieren und von ihren Einsätzen als Gerichtsreporterin berichten, sondern vielleicht auch ein wenig aus ihrem nicht minder spannenden Leben erzählen, dass sich zu einem Teil zwischen Zürich und Sansibar abspielt, heißt es in einer Pressemitteilung der Samtgemeinde Isenbüttel.

Kartenwünsche werde per Mail und Telefon angenommen

Berichten wird sie in der bekannten und etablierten Kerzenscheinlounge-Atmosphäre in der Bücherei Isenbüttel. Wer sich Karten für diese Veranstaltung sichern möchten, sendet einfach Kartenwünsche per E-Mail (buecherei.isenbuettel@isenbuettel.de) an die Bücherei Isenbüttel. Interessierte können auch anrufen (05374) 917541 oder zu den Öffnungszeiten in den Büchereien vorbeischauen.

Die Karten kosten 14 Euro beziehungsweise. 12 Euro für Mitglieder der BücherFreunde. Im Kartenpreis enthalten sind die Lesung und ein Begrüßungsgetränk.

