Gifhorner Rathausplatz: Jugendlicher stiehlt Frau die Geldbörse

Gifhorn Mittags gegen 12 Uhr soll ein Jugendlicher eine Frau in Gifhorn bestohlen haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu der vierköpfigen Gruppe.

Die Gifhorner Polizei sucht zu einem Diebstahl am 13. September Zeugen. Den bisherigen Ermittlungen nach ging eine 40-jährige Frau in der Gifhorner Fußgängerzone in Richtung Norden. Auf dem Rathausplatz bemerkte sie gegen 12 Uhr hinter sich eine Gruppe Jugendlicher.

Einer aus dieser Gruppe stieß die Frau, dabei wurde ihr auch die Geldbörse entnommen, die sie in der Hand hielt. Anschließend entfernten sich die vier Jugendlichen fluchtartig. Sie wurden alle als dunkel gekleidet und zirka 1,80 Meter groß beschrieben.

Hinweise zur Tat und den Tatverdächtigen nimmt die Polizei telefonisch unter (05371) 9800 entgegen.

red

