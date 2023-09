Gifhorn: Alkoholisierter Autofahrer prallt gegen Schutzplanke

Gifhorn Am Samstag ist zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der Bundesstraße 244 in Alt-Isenhagen gekommen.

Zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss auf der Bundesstraße 244 in Alt-Isenhagen ist es am Samstag gegen 4.40 Uhr gekommen. Das berichtet die Polizei Gifhorn.

Demnach fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Ford aus Richtung Hankensbüttel kommend in den Ort und kam hinter dem Ortseingang, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen eine Schutzplanke, welche aufgrund der Wucht aus der Halterung gerissen wurde.

Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Während sich der 28-Jährige nur leichte Verletzungen an der Hand zuzog, entstand an seinem Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der polizeilichen Aufnahme des Unfalls stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,49 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Unfall zwischen einer Fußgängerin und einer Radfahrerin in Gifhorn

zwischen einer Fußgängerin und einer Fahrradfahrerin ist es am Samstag zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr auf dem kombinierten Geh- und Radweg an der Konrad-Adenauer-Straße in Gifhorn gekommen. Das berichtet die Gifhorner Polizei.

Demnach ging eine 45-Jährige Fußgängerin mit ihrer Familie auf dem Weg in Richtung Lüneburger Straße als sie in Höhe des Schlosssees von hinten ein Klingeln vernahm. In diesem Moment sei es zum Zusammenstoß zwischen dem herannahenden Fahrrad und ihr gekommen. Die 45-Jährige stürzte und verletzte sich an Fußgelenk und Ellenbogen. Auch die Fahrradfahrerin stürzte. Die Begleitung der 45-jährigen Fußgängerin hätte der Fahrradfahrerin auf geholfen. Diese entschuldigte sich und fuhr anschließend weg, ohne vorher ihre Daten anzugeben.

Die Polizei sucht jetzt die Fahrradfahrerin

Die Frau wurde als etwa 180 cm groß, schlank und etwa 65 Jahre alt beschrieben. Sie hatte dunkelbraune Haare und fuhr auf einem grauen E-Bike der Marke Cube. Die Polizei nahm den Unfall auf und sucht nun die Radfahrerin sowie Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05371) 980 0 entgegengenommen.

