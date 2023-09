Schwerer Unfall auf der B188 bei Gifhorn - Auto überschlägt sich

Gifhorn Ein 54-jähriger Gifhorner kam in der Nacht auf Freitag auf der B188 von der Fahrbahn ab. Ersthelfer zogen den Mann aus dem Auto.

An dem Audi A6 entstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzt den Betrag auf 70.000 Euro.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam kurz vor Mitternacht in der Nacht auf Freitag ein 54-jähriger Gifhorner mit seinem Fahrzeug auf der B188 zwischen der Dragenkreuzung und der Abfahrt nach Westerbeck in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich, kollidierte mit einem Baum in der Böschung und blieb auf dem Dach liegen.

Der Unfall des fabrikneuen Audi A6 blieb zunächst unbemerkt, bis eine vorbeikommende Autofahrerin die Lichter des Fahrzeugs bemerkte. Gemeinsam mit weiteren vorbeikommenden Autofahrern leistete sie Erste Hilfe und zog den Fahrer aus dem Fahrzeug, bevor Notarzt und Rettungskräfte am Unfallort ankamen. Der Fahrer war ansprechbar und wurde zur weiteren Überprüfung und Versorgung in das Krankenhaus gebracht.

Die Bundesstraße musste gesperrt werden

Auch die Feuerwehr Gifhorn war mit sieben Mann und zwei Fahrzeugen vor Ort, musste aber kaum tätig werden. Ein Kran barg das havarierte Fahrzeug. Am Freitag waren dann die Mitarbeiter des Fachbereichs Umwelt des Landkreises vor Ort, um sich die Unfallstellen anzuschauen. „Aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug sind Betriebsflüssigeiten ausgelaufen“, sagte Feuerwehreinsatzleiter Dennis Misselhorn. Die Polizei hatte die Unfallstelle gesichert, eine Sperrung der Bundesstraße war nicht nötig. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei schätzte den Betrag auf 70.000 Euro.

