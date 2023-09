Diebestrio flieht aus Rossmann-Filiale in Schwülper

Nachdem drei Männer in Schwülper Waren im Wert von mehr als 1000 Euro gestohlen haben, bittet nun die Gifhorner Polizei in einer Pressemitteilung um Mithilfe. Demnach haben die drei Männer am Donnerstag um 12.20 Uhr im Rossmann an der Hauptstraße Hygieneartikel eingesteckt und verließen den Laden danach wieder. Erst danach sei einem Angestellten aufgefallen, dass etwa die leere Verpackung einer Zahnbürste auf dem Boden lag.

Schwülper: Drei Täter in Latzhosen

Die drei Verdächtigen beschreibt die Polizei wie folgt: Der Erste sei etwa 40 Jahre alt und 1,85 Meter groß gewesen. Zum Tatzeitpunkt habe er eine weiße Latzhose mit schwarzen Akzenten sowie ein blaues T-Shirt getragen. Ein zweiter Verdächtiger sei demnach etwa 25 Jahre alt gewesen, etwa 1,70 Meter groß, mit breiter Statur, und trug eine graue Latzhose mit ebenfalls schwarzen Akzenten, dazu ein schwarzes T-Shirt. Der Dritte dagegen ist laut Ermittlern etwa 30 Jahre alt, ebenfalls etwa 1,70 Meter groß und kräftig. Er trug eine weiße Latzhose und eine schwarze Stoffjacke.

Die Polizei Meine führt nun die Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zum Trio unter der Telefonnummer 05304 9113-0 zu geben.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de