Gifhorn In Gifhorn ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Auto gekommen. Jetzt sucht die Polizei dringend Zeugen.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 18.45 Uhr auf dem Lehmweg in Gifhorn. (Symbolbild)

Polizei Gifhorn Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen zu einem Unfall am Dienstagabend

Auf dem Lehmweg in Gifhorn hat sich am frühen Dienstagabend ein Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Auto ereignet. Wir berichteten bereits am Mittwoch dazu. Jetzt sucht die Polizei Gifhorn dringend Zeugen.

Gifhorn: Unfall an geparkten Auto

Zu dem Zusammenstoß kam es laut Polizeibericht gegen 18.45 Uhr, in Höhe der Hausnummer 39. Ein 59-Jähriger fuhr demnach mit seinem Wagen auf der Straße in Richtung Westen und musste wegen Gegenverkehrs hinter einem geparkten Auto halten. Beim anschließenden Anfahren nahte von hinten ein 17-Jähriger auf seinem Leichtkraftrad. Dieser hatte nicht erkannt, dass der Golf zum Vorbeifahren ausscherte. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 17-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

Nun werden Zeugen gesucht. Personen die das Unfallgeschehen beobachtet haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer (05371) 9800 an die Polizei Gifhorn.

