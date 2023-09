Am 14. September ist bundesweiter Warntag.

Bundesweiter Warntag Im Landkreis Gifhorn ertönen am 14. September die Sirenen

Am 14. September findet der bundesweite Warntag des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) statt. Ab 11 Uhr aktivieren die beteiligten Behörden und Einsatzkräfte unterschiedliche Warnmittel wie zum Beispiel Radio und Fernsehen, digitale Stadtanzeigetafeln, Cell Broadcast, Warn-Apps oder Sirenen. Auch im Landkreis Gifhorn wird es an diesem Tag Warnungen geben. Die Entwarnung erfolgt um 11.45 Uhr.

Grundsätzlich werden beim Warntag unterschiedliche Warnmittel sowie die technischen Abläufe im Fall einer Warnung der Bevölkerung geprobt und auch die Warnmittel selber auf ihre Funktion und auf mögliche Schwachstellen hin überprüft. Im Nachgang werden von den Verantwortlichen gegebenenfalls Verbesserungen vorgenommen und so das System der Bevölkerungswarnung sicherer gemacht. Weiterführende Informationen stellt das BBK auf seiner Internetseite bbk.bund.de zur Verfügung.

Während des letzten bundesweiten Warntages: Ein Handy mit einer Warnmeldung in der Hand eines Benutzers. Foto: Arnulf Stoffel / Essen

Der Warntag soll die Bevölkerung sensibilisieren

Der bundesweite Warntag soll die Menschen in Deutschland über die Warnung der Bevölkerung informieren und sie damit für Warnungen sensibilisieren, heißt es vom Landkreis Gifhorn.

Folgende Anlässe könnten eine Warnung der Bevölkerung auslösen:

- die Ausbreitung von Rauchgasen infolge eines Großbrandes

- eine Extremwetterlage

- ein Hochwasser

- ein Unfall im Gefahrgutbereich

- ein terroristischer Angriff oder

- der Eintritt des Verteidigungsfalles

Alle Bürgerinnen und Bürger sollten bei einer Warnung folgende Punkte beherzigen:

- geschlossene Räume aufsuchen

- Fenster und Türen schließen

- lokale Radiosender einschalten

- auf eventuelle Lautsprecherdurchsagen von Feuerwehr oder Polizei achten

- die Notrufnummern 110 und 112 nur bei wirklichen Notfällen anrufen

Warntag: Selbstschutz und Vorsorge soll gefördert werden

Der Warntag soll dazu beitragen, sich aktiv mit dem Aspekt des Selbstschutzes und der Vorsorge zu beschäftigen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises. Dazu sollte zum Beispiel jeder Haushalt einen Grundstock an Vorräten anlegen. Listen hierzu können Interessierte beim BBK unter www.bbk.bund.de/warnungvorsorge einsehen.

Funkamateure aus dem Landkreis beteiligen sich am bundesweiten Warntag

Die Funkamateure im Bereich Niedersachsen führen auch in diesem Jahr anlässlich des Warntages am 14. September einen besonderen Funkwettbewerb durch. Der Distrikt Niedersachsen des Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) hat dazu aufgerufen, zeitgleich mit der geplanten Aussendung von Warnmeldungen über die diversen Kanäle und Medien ab 11 Uhr eine kurze Meldung mit dem aktuellen Standort über ein Amateurfunkgerät abzugeben. „Für den Zuständigkeitsbereich einer Katastrophenschutzbehörde (Landkreis/kreisfreie Stadt) ist eine vorher festgelegte Leitstation aktiv und nimmt die Meldungen auf“, erklärt Frank Brinkmann, Notfunkreferent des DARC Niedersachsen.

Der DARC-Ortsverband Gifhorn wird mit dabei sein und in seiner Clubstation in Gifhorn als Leitstation für den Landkreis Gifhorn arbeiten. Zwischen 11 und 13 Uhr findet die Aktion statt, heißt es in einer Pressemitteilung der Funkamateure.

red

